Очередная вражеская атака на Херсон: известно о погибшем, повреждены также дома и учебные заведения. ВИДЕО+ФОТО

Российские захватчики снова убили в Херсоне человека. Очередной жертвой оккупантов стал неизвестный мужчина. Его личность устанавливают соответствующие службы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на официальном телеграм-канале Херсонской городской военной администрации.

Оккупанты продолжают массированно обстреливать Херсон из различных видов вооружения. Утром враг атаковал Днепровский район города. Один из снарядов попал в крышу многоэтажки.

Пробит потолок в одной из квартир. Взрывной волной выбиты окна в нескольких домах рядом. К счастью, обошлось без раненых.

На месте коммунальные службы занимаются ликвидацией последствий обстрела. Социальные работники Херсонской ГВА обошли все квартиры в поврежденных домах и предоставили необходимые консультации.

Вчерашним вечером российские террористы атаковали из авиации жилые кварталы Днепровского района Херсона. Объемы разрушений выясняются. Информация о травмированных не поступала.

Сразу несколько учебных заведений в Днепровском районе за прошедшие сутки оказались под вражеским огнем. В учебном заведении, которое пострадало больше всего, повреждено почти сотню окон, 9 межкомнатных дверей и кровля площадью около 400 квадратных метров.















Читайте: Экс-мэр Херсона Миколаенко о сдаче города: На руководящих должностях в области была "пятая колонна". Подрыв Антоновского моста позволил бы оказать сопротивление