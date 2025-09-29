Очередная вражеская атака на Херсон: известно о погибшем, повреждены также дома и учебные заведения. ВИДЕО+ФОТО
Российские захватчики снова убили в Херсоне человека. Очередной жертвой оккупантов стал неизвестный мужчина. Его личность устанавливают соответствующие службы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на официальном телеграм-канале Херсонской городской военной администрации.
Оккупанты продолжают массированно обстреливать Херсон из различных видов вооружения. Утром враг атаковал Днепровский район города. Один из снарядов попал в крышу многоэтажки.
Пробит потолок в одной из квартир. Взрывной волной выбиты окна в нескольких домах рядом. К счастью, обошлось без раненых.
На месте коммунальные службы занимаются ликвидацией последствий обстрела. Социальные работники Херсонской ГВА обошли все квартиры в поврежденных домах и предоставили необходимые консультации.
Вчерашним вечером российские террористы атаковали из авиации жилые кварталы Днепровского района Херсона. Объемы разрушений выясняются. Информация о травмированных не поступала.
Сразу несколько учебных заведений в Днепровском районе за прошедшие сутки оказались под вражеским огнем. В учебном заведении, которое пострадало больше всего, повреждено почти сотню окон, 9 межкомнатных дверей и кровля площадью около 400 квадратных метров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль