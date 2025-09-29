Сикорский: Трамп встал на сторону Украины, потому что "любит поддерживать победителей"

Президент США Дональд Трамп поддержал Украину из-за стремления быть на стороне победителей.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

По словам Сикорского, российский диктатор Владимир Путин остановит войну только тогда, когда поймет, что не способен ее выиграть. "Я думаю, что президент Трамп видит то, что видим мы, а именно, что российское наступление угасает", - подчеркнул глава МИД Польши.

"Украина уже атаковала около половины российских нефтеперерабатывающих заводов, а это значит, что военной машине труднее атаковать Украину. А президент Трамп, как известно, любит поддерживать победителей", - добавил он.

Сикорский призвал США усилить санкции против России и увеличить помощь Украине, чтобы заставить Путина осознать бесперспективность войны. Он сравнил нынешний конфликт с Первой мировой войной, которая завершилась истощением ресурсов одной из сторон.

Министр также подчеркнул, что Кремль начал вторжение с ложными предположениями: быстрая смена власти в Киеве, приверженность украинцев к РФ и завершение войны за три дня. "Вместо этого Россия погрязла в войне, которая уничтожает ее будущее и уже привела к миллиону погибших и раненых", - подытожил он.

