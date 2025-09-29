РУС
Новости Отношения Украины и США
797 11

Сикорский: Трамп встал на сторону Украины, потому что "любит поддерживать победителей"

Радослав Сикорский о чешской инициативе

Президент США Дональд Трамп поддержал Украину из-за стремления быть на стороне победителей.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

По словам Сикорского, российский диктатор Владимир Путин остановит войну только тогда, когда поймет, что не способен ее выиграть. "Я думаю, что президент Трамп видит то, что видим мы, а именно, что российское наступление угасает", - подчеркнул глава МИД Польши.

"Украина уже атаковала около половины российских нефтеперерабатывающих заводов, а это значит, что военной машине труднее атаковать Украину. А президент Трамп, как известно, любит поддерживать победителей", - добавил он.

Сикорский призвал США усилить санкции против России и увеличить помощь Украине, чтобы заставить Путина осознать бесперспективность войны. Он сравнил нынешний конфликт с Первой мировой войной, которая завершилась истощением ресурсов одной из сторон.

Министр также подчеркнул, что Кремль начал вторжение с ложными предположениями: быстрая смена власти в Киеве, приверженность украинцев к РФ и завершение войны за три дня. "Вместо этого Россия погрязла в войне, которая уничтожает ее будущее и уже привела к миллиону погибших и раненых", - подытожил он.

Автор: 

Топ комментарии
+1
та нікуди трамп не ставав. Якщо дивитись не на слова, а на справи:

- 0 нових санкцій на парашу і не планується. Знято основні санкції з білорусі

- 0 допомоги від США. Постачання виключно за гроші ЄС (з наваром звісно)

- бан на використання atacms, himars по цілям в параші

- забрали детонатори для ппо проти шахедів

- тричі - зупинка Байденівської допомоги (щоправда розблокували)
29.09.2025 15:45 Ответить
+1
29.09.2025 15:46 Ответить
+1
29.09.2025: "Я думаю, що президент Трамп бачить те, що бачимо ми, а саме, що російський наступ згасає", - наголосив глава МЗС Польщі.

30.02.2024: За https://www.slovoidilo.ua/2024/01/30/novyna/bezpeka/zaraz-xid-protyvnyka-budanov-sprohnozuvav-koly-zakinchytsya-rosijskyj-nastup словами Буданова, очікується, що окупанти вичерпають свій наступальний потенціал на початку весни.
29.09.2025 15:46 Ответить
та нікуди трамп не ставав. Якщо дивитись не на слова, а на справи:

- 0 нових санкцій на парашу і не планується. Знято основні санкції з білорусі

- 0 допомоги від США. Постачання виключно за гроші ЄС (з наваром звісно)

- бан на використання atacms, himars по цілям в параші

- забрали детонатори для ппо проти шахедів

- тричі - зупинка Байденівської допомоги (щоправда розблокували)
29.09.2025 15:45 Ответить
29.09.2025 15:46 Ответить
29.09.2025 15:47 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskaoksana?__cft__[0]=AZVaDinz6zVeehUgLdca3rAtLZetaN58clYK_GnzJeG9yuq2xmwgMLhXPtWmqx6lAOM0nDStCFi2zpKJWYOIj2ZPj2y-u06Pq9OQeUOOOqaxEr2mzFMkBu1ihXYj_qaB_kiKr_ROpi89HF9adEzZHtdr449AUYQk11inc2xH2c0qUJSVYMzQkaGXCgKTq2K-sYc&__tn__=-UC*F Оксана Корчинська

Дай , Боже, сил вистояти та перемогти Україні

Молимося за Тих , хто в бою та під обстрілами !
Молимося за поранених та тих, хто рятує їхні життя ,
Молимося за полонених ,
Молимося за тих Героїв , які віддали своє життя за майбутне України!
29.09.2025 15:48 Ответить
29.09.2025: "Я думаю, що президент Трамп бачить те, що бачимо ми, а саме, що російський наступ згасає", - наголосив глава МЗС Польщі.

30.02.2024: За https://www.slovoidilo.ua/2024/01/30/novyna/bezpeka/zaraz-xid-protyvnyka-budanov-sprohnozuvav-koly-zakinchytsya-rosijskyj-nastup словами Буданова, очікується, що окупанти вичерпають свій наступальний потенціал на початку весни.
29.09.2025 15:46 Ответить
У Трампа зараз, внутрішня політика засмерділася епштейном та провокацією його щодо екс-керівника ФБР!! «Смаленою шерстю», смердить на всі США !!!
29.09.2025 15:49 Ответить
Зріс процент його виборців, що підтримують Україну, тому і став на нашу сторону...
29.09.2025 15:56 Ответить
вперёд, коли его усатый, я с тобою, но что случилось, что я вижу, что такое??? усатого противник поражает, а я всегда за тех , кто побеждает!!!
29.09.2025 15:59 Ответить
Європа робить вигляд шо не розуміє ходу Трампа .
29.09.2025 15:59 Ответить
Интересно что гиркин, рогозин и другие некоторые з блогеры уже открыто говорят что война в тупике и лучше будет выйти из нее и перевести в дипломатическое русло
29.09.2025 16:00 Ответить
Саме найкраще рішення - це развал раши на окремі країни. Бо ця дикунська орда буде лізти постійно до сусідів .
29.09.2025 16:07 Ответить
 
 