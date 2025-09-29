Сикорский: Трамп встал на сторону Украины, потому что "любит поддерживать победителей"
Президент США Дональд Трамп поддержал Украину из-за стремления быть на стороне победителей.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.
По словам Сикорского, российский диктатор Владимир Путин остановит войну только тогда, когда поймет, что не способен ее выиграть. "Я думаю, что президент Трамп видит то, что видим мы, а именно, что российское наступление угасает", - подчеркнул глава МИД Польши.
"Украина уже атаковала около половины российских нефтеперерабатывающих заводов, а это значит, что военной машине труднее атаковать Украину. А президент Трамп, как известно, любит поддерживать победителей", - добавил он.
Сикорский призвал США усилить санкции против России и увеличить помощь Украине, чтобы заставить Путина осознать бесперспективность войны. Он сравнил нынешний конфликт с Первой мировой войной, которая завершилась истощением ресурсов одной из сторон.
Министр также подчеркнул, что Кремль начал вторжение с ложными предположениями: быстрая смена власти в Киеве, приверженность украинцев к РФ и завершение войны за три дня. "Вместо этого Россия погрязла в войне, которая уничтожает ее будущее и уже привела к миллиону погибших и раненых", - подытожил он.
- 0 нових санкцій на парашу і не планується. Знято основні санкції з білорусі
- 0 допомоги від США. Постачання виключно за гроші ЄС (з наваром звісно)
- бан на використання atacms, himars по цілям в параші
- забрали детонатори для ппо проти шахедів
- тричі - зупинка Байденівської допомоги (щоправда розблокували)
Дай , Боже, сил вистояти та перемогти Україні
Молимося за Тих , хто в бою та під обстрілами !
Молимося за поранених та тих, хто рятує їхні життя ,
Молимося за полонених ,
Молимося за тих Героїв , які віддали своє життя за майбутне України!
30.02.2024: За https://www.slovoidilo.ua/2024/01/30/novyna/bezpeka/zaraz-xid-protyvnyka-budanov-sprohnozuvav-koly-zakinchytsya-rosijskyj-nastup словами Буданова, очікується, що окупанти вичерпають свій наступальний потенціал на початку весни.