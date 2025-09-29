Сікорський: Трамп став на бік України, бо "любить підтримувати переможців"

Президент США Дональд Трамп підтримав Україну через прагнення бути на боці переможців.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю CNN, передає Цензор.НЕТ.

За словами Сікорського, російський диктатор Володимир Путін зупинить війну лише тоді, коли зрозуміє, що не здатен її виграти. "Я думаю, що президент Трамп бачить те, що бачимо ми, а саме, що російський наступ згасає", - наголосив глава МЗС Польщі.

"Україна вже атакувала близько половини російських нафтопереробних заводів, а це означає, що військовій машині важче атакувати Україну. А президент Трамп, як відомо, любить підтримувати переможців", - додав він.

Сікорський закликав США посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні, щоб змусити Путіна усвідомити безперспективність війни. Він порівняв нинішній конфлікт з Першою світовою війною, яка завершилася виснаженням ресурсів однієї зі сторін.

Міністр також підкреслив, що Кремль розпочав вторгнення з хибними припущеннями: швидка зміна влади у Києві, прихильність українців до РФ і завершення війни за три дні. "Натомість Росія загрузла у війні, яка знищує її майбутнє та вже призвела до мільйона загиблих і поранених", - підсумував він.

