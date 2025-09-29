Сікорський: Трамп став на бік України, бо "любить підтримувати переможців"
Президент США Дональд Трамп підтримав Україну через прагнення бути на боці переможців.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю CNN, передає Цензор.НЕТ.
За словами Сікорського, російський диктатор Володимир Путін зупинить війну лише тоді, коли зрозуміє, що не здатен її виграти. "Я думаю, що президент Трамп бачить те, що бачимо ми, а саме, що російський наступ згасає", - наголосив глава МЗС Польщі.
"Україна вже атакувала близько половини російських нафтопереробних заводів, а це означає, що військовій машині важче атакувати Україну. А президент Трамп, як відомо, любить підтримувати переможців", - додав він.
Сікорський закликав США посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні, щоб змусити Путіна усвідомити безперспективність війни. Він порівняв нинішній конфлікт з Першою світовою війною, яка завершилася виснаженням ресурсів однієї зі сторін.
Міністр також підкреслив, що Кремль розпочав вторгнення з хибними припущеннями: швидка зміна влади у Києві, прихильність українців до РФ і завершення війни за три дні. "Натомість Росія загрузла у війні, яка знищує її майбутнє та вже призвела до мільйона загиблих і поранених", - підсумував він.
- 0 нових санкцій на парашу і не планується. Знято основні санкції з білорусі
- 0 допомоги від США. Постачання виключно за гроші ЄС (з наваром звісно)
- бан на використання atacms, himars по цілям в параші
- забрали детонатори для ппо проти шахедів
- тричі - зупинка Байденівської допомоги (щоправда розблокували)
Дай , Боже, сил вистояти та перемогти Україні
Молимося за Тих , хто в бою та під обстрілами !
Молимося за поранених та тих, хто рятує їхні життя ,
Молимося за полонених ,
Молимося за тих Героїв , які віддали своє життя за майбутне України!
30.02.2024: За https://www.slovoidilo.ua/2024/01/30/novyna/bezpeka/zaraz-xid-protyvnyka-budanov-sprohnozuvav-koly-zakinchytsya-rosijskyj-nastup словами Буданова, очікується, що окупанти вичерпають свій наступальний потенціал на початку весни.