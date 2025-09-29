УКР
Сікорський: Трамп став на бік України, бо "любить підтримувати переможців"

Радослав Сікорський про чеську ініціативу

Президент США Дональд Трамп підтримав Україну через прагнення бути на боці переможців.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю CNN, передає Цензор.НЕТ.

За словами Сікорського, російський диктатор Володимир Путін зупинить війну лише тоді, коли зрозуміє, що не здатен її виграти. "Я думаю, що президент Трамп бачить те, що бачимо ми, а саме, що російський наступ згасає", - наголосив глава МЗС Польщі.

"Україна вже атакувала близько половини російських нафтопереробних заводів, а це означає, що військовій машині важче атакувати Україну. А президент Трамп, як відомо, любить підтримувати переможців", - додав він.

Сікорський закликав США посилити санкції проти Росії та збільшити допомогу Україні, щоб змусити Путіна усвідомити безперспективність війни. Він порівняв нинішній конфлікт з Першою світовою війною, яка завершилася виснаженням ресурсів однієї зі сторін.

Міністр також підкреслив, що Кремль розпочав вторгнення з хибними припущеннями: швидка зміна влади у Києві, прихильність українців до РФ і завершення війни за три дні. "Натомість Росія загрузла у війні, яка знищує її майбутнє та вже призвела до мільйона загиблих і поранених", - підсумував він.

+2
та нікуди трамп не ставав. Якщо дивитись не на слова, а на справи:

- 0 нових санкцій на парашу і не планується. Знято основні санкції з білорусі

- 0 допомоги від США. Постачання виключно за гроші ЄС (з наваром звісно)

- бан на використання atacms, himars по цілям в параші

- забрали детонатори для ппо проти шахедів

- тричі - зупинка Байденівської допомоги (щоправда розблокували)
29.09.2025 15:45
+1
29.09.2025 15:46
+1
29.09.2025: "Я думаю, що президент Трамп бачить те, що бачимо ми, а саме, що російський наступ згасає", - наголосив глава МЗС Польщі.

30.02.2024: За https://www.slovoidilo.ua/2024/01/30/novyna/bezpeka/zaraz-xid-protyvnyka-budanov-sprohnozuvav-koly-zakinchytsya-rosijskyj-nastup словами Буданова, очікується, що окупанти вичерпають свій наступальний потенціал на початку весни.
29.09.2025 15:46
https://www.facebook.com/korchynskaoksana?__cft__[0]=AZVaDinz6zVeehUgLdca3rAtLZetaN58clYK_GnzJeG9yuq2xmwgMLhXPtWmqx6lAOM0nDStCFi2zpKJWYOIj2ZPj2y-u06Pq9OQeUOOOqaxEr2mzFMkBu1ihXYj_qaB_kiKr_ROpi89HF9adEzZHtdr449AUYQk11inc2xH2c0qUJSVYMzQkaGXCgKTq2K-sYc&__tn__=-UC*F Оксана Корчинська

Дай , Боже, сил вистояти та перемогти Україні

Молимося за Тих , хто в бою та під обстрілами !
Молимося за поранених та тих, хто рятує їхні життя ,
Молимося за полонених ,
Молимося за тих Героїв , які віддали своє життя за майбутне України!
29.09.2025 15:48
У Трампа зараз, внутрішня політика засмерділася епштейном та провокацією його щодо екс-керівника ФБР!! «Смаленою шерстю», смердить на всі США !!!
29.09.2025 15:49
Зріс процент його виборців, що підтримують Україну, тому і став на нашу сторону...
29.09.2025 15:56
вперёд, коли его усатый, я с тобою, но что случилось, что я вижу, что такое??? усатого противник поражает, а я всегда за тех , кто побеждает!!!
29.09.2025 15:59
Європа робить вигляд шо не розуміє ходу Трампа .
29.09.2025 15:59
Интересно что гиркин, рогозин и другие некоторые з блогеры уже открыто говорят что война в тупике и лучше будет выйти из нее и перевести в дипломатическое русло
29.09.2025 16:00
Саме найкраще рішення - це развал раши на окремі країни. Бо ця дикунська орда буде лізти постійно до сусідів .
29.09.2025 16:07
 
 