ЕС рассматривает открытие кластеров для Украины без согласия Венгрии, - Еврокомиссия

В Евросоюзе могут рассмотреть принятие промежуточных решений по расширению квалифицированным большинством, а не единогласно.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Мерсье пояснил, что в случаях, когда страна блокирует процесс без объективных причин, даже несмотря на выполнение всех критериев, под угрозой оказывается доверие к расширению ЕС.

Спикер уточнил, что решение об открытии переговорных кластеров для Украины должны принимать государства-члены в Совете ЕС. "В этом конкретном контексте, это вопрос для государств-членов - принять решение. А с нашей стороны мы будем способствовать всем дискуссиям", - сказал он.

По его словам, возможность введения голосования квалифицированным большинством может быть рассмотрена именно для промежуточных этапов. В то же время закрытие переговорных разделов и окончательное решение о вступлении должны и в дальнейшем приниматься единогласно.

Мерсье подчеркнул, что дискуссия еще продолжается, но конечное слово останется за государствами-членами ЕС.

