РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9616 посетителей онлайн
Новости Блокировка Венгрией решений ЕС
463 4

ЕС рассматривает открытие кластеров для Украины без согласия Венгрии, - Еврокомиссия

Венгрия для своего председательства в Совете ЕС выбрала лозунг, похожий на выражение, которое Трамп использует во время предвыборной кампании

В Евросоюзе могут рассмотреть принятие промежуточных решений по расширению квалифицированным большинством, а не единогласно.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Мерсье пояснил, что в случаях, когда страна блокирует процесс без объективных причин, даже несмотря на выполнение всех критериев, под угрозой оказывается доверие к расширению ЕС.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Спикер уточнил, что решение об открытии переговорных кластеров для Украины должны принимать государства-члены в Совете ЕС. "В этом конкретном контексте, это вопрос для государств-членов - принять решение. А с нашей стороны мы будем способствовать всем дискуссиям", - сказал он.

По его словам, возможность введения голосования квалифицированным большинством может быть рассмотрена именно для промежуточных этапов. В то же время закрытие переговорных разделов и окончательное решение о вступлении должны и в дальнейшем приниматься единогласно.

Мерсье подчеркнул, что дискуссия еще продолжается, но конечное слово останется за государствами-членами ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия запретила ряд украинских СМИ

Автор: 

Венгрия (2157) Евросоюз (17631)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось довго розглядає
показать весь комментарий
29.09.2025 16:08 Ответить
А шо сі стало?
показать весь комментарий
29.09.2025 16:11 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2025 16:12 Ответить
О, знову кластер, а що це ?
показать весь комментарий
29.09.2025 16:23 Ответить
 
 