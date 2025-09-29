УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9202 відвідувача онлайн
Новини Блокування Угорщиною рішень ЄС
811 5

ЄС розглядає відкриття кластерів для України без згоди Угорщини, - Єврокомісія

Угорщина для свого головування в Раді ЄС обрала гасло, схоже на вислів, який Трамп використовує під час передвиборчої кампанії

У Євросоюзі можуть розглянути ухвалення проміжних рішень щодо розширення кваліфікованою більшістю, а не одноголосно. 

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Мерсьє пояснив, що у випадках, коли країна блокує процес без об’єктивних причин, навіть попри виконання всіх критеріїв, під загрозою опиняється довіра до розширення ЄС.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Речник уточнив, що рішення про відкриття переговорних кластерів для України мають ухвалювати держави-члени у Раді ЄС. "У цьому конкретному контексті, це питання для держав-членів - ухвалити рішення. А з нашого боку ми будемо сприяти всім дискусіям", - сказав він.

За його словами, можливість запровадження голосування кваліфікованою більшістю може бути розглянута саме для проміжних етапів. Водночас закриття переговорних розділів та остаточне рішення про вступ мають і надалі ухвалюватися одностайно.

Мерсьє наголосив, що дискусія ще триває, але кінцеве слово залишиться за державами-членами ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина заборонила низку українських ЗМІ

Автор: 

Угорщина (2513) Євросоюз (14213)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось довго розглядає
показати весь коментар
29.09.2025 16:08 Відповісти
А шо сі стало?
показати весь коментар
29.09.2025 16:11 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2025 16:12 Відповісти
О, знову кластер, а що це ?
показати весь коментар
29.09.2025 16:23 Відповісти
У Євросоюзі можуть розглянути. ЄС стоїть рачки перед путінськими песиками Фіцо +Вітьок. А кластер це що?
показати весь коментар
29.09.2025 16:36 Відповісти
 
 