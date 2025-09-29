ЄС розглядає відкриття кластерів для України без згоди Угорщини, - Єврокомісія

У Євросоюзі можуть розглянути ухвалення проміжних рішень щодо розширення кваліфікованою більшістю, а не одноголосно.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Мерсьє пояснив, що у випадках, коли країна блокує процес без об’єктивних причин, навіть попри виконання всіх критеріїв, під загрозою опиняється довіра до розширення ЄС.

Речник уточнив, що рішення про відкриття переговорних кластерів для України мають ухвалювати держави-члени у Раді ЄС. "У цьому конкретному контексті, це питання для держав-членів - ухвалити рішення. А з нашого боку ми будемо сприяти всім дискусіям", - сказав він.

За його словами, можливість запровадження голосування кваліфікованою більшістю може бути розглянута саме для проміжних етапів. Водночас закриття переговорних розділів та остаточне рішення про вступ мають і надалі ухвалюватися одностайно.

Мерсьє наголосив, що дискусія ще триває, але кінцеве слово залишиться за державами-членами ЄС.

