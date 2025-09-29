Украина предлагает партнерам создать совместный "противовоздушный щит" для защиты от РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил западным союзникам, в частности Польше, создать совместную систему противовоздушной обороны против воздушных угроз России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Он вспомнил недавние инциденты о 19 дронах, которые залетели в Польшу, российских истребителях, которые нарушали воздушное пространство Эстонии, а также о российских беспилотниках на севере Европы.

"Украина предлагает Польше и всем нашим партнерам создать совместный и полностью надежный щит против российских воздушных угроз... Украина может противостоять всем видам российских беспилотников и ракет, и если мы будем действовать совместно в регионе, у нас будет достаточно оружия и производственных мощностей", - подчеркнул он.

"Если Россия потеряет возможность наносить удары с воздуха, она не сможет продолжать войну. И нам придется искать другие пути совместного выхода", - отметил украинский лидер.

Президент Украины отметил, что позиция президента США Дональда Трампа по Украине и безопасности в Европе изменилась после того, как Россия начала нарушать воздушное пространство государств НАТО.

Зеленский добавил, что на сегодня позиция президента Трампа, на его взгляд, действительно сбалансирована и он поддерживает Украину, хотя, несомненно, "хочет остаться и быть посредником между нами и Россией, чтобы положить конец этой войне".

