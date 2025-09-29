Україна пропонує партнерам створити спільний "протиповітряний щит" для захисту від РФ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запропонував західним союзникам, зокрема Польщі, створити спільну систему протиповітряної оборони проти повітряних загроз Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Варшавському безпековому форумі

Він пригадав нещодавні інциденти про 19 дронів, які залетіли до Польщі, російські винищувачі, які порушували повітряний простір Естонії, а також про російські безпілотники на півночі Європи.

"Україна пропонує Польщі та всім нашим партнерам створити спільний і повністю надійний щит проти російських повітряних загроз... Україна може протистояти всім видам російських безпілотників і ракет, і якщо ми будемо діяти спільно в регіоні, у нас буде достатньо зброї та виробничих потужностей", - наголосив він.

"Якщо Росія втратить можливість завдавати ударів із повітря, вона не зможе продовжувати війну. І нам доведеться шукати інші шляхи спільного виходу", - зазначив український лідер.

Президент України зауважив, що позиція президента США Дональда Трампа щодо України та безпеки в Європі змінилася після того, як Росія почала порушувати повітряний простір держав НАТО.

Зеленський додав, що на сьогодні позиція президента Трампа, на його погляд, дійсно збалансована і він підтримує Україну, хоча, безсумнівно, "хоче залишитися і бути посередником між нами і Росією, щоб покласти край цій війні".

