Україна пропонує партнерам створити спільний "протиповітряний щит" для захисту від РФ, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський запропонував західним союзникам, зокрема Польщі, створити спільну систему протиповітряної оборони проти повітряних загроз Росії.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Варшавському безпековому форумі, інформує Цензор.НЕТ.
Він пригадав нещодавні інциденти про 19 дронів, які залетіли до Польщі, російські винищувачі, які порушували повітряний простір Естонії, а також про російські безпілотники на півночі Європи.
"Україна пропонує Польщі та всім нашим партнерам створити спільний і повністю надійний щит проти російських повітряних загроз... Україна може протистояти всім видам російських безпілотників і ракет, і якщо ми будемо діяти спільно в регіоні, у нас буде достатньо зброї та виробничих потужностей", - наголосив він.
"Якщо Росія втратить можливість завдавати ударів із повітря, вона не зможе продовжувати війну. І нам доведеться шукати інші шляхи спільного виходу", - зазначив український лідер.
Президент України зауважив, що позиція президента США Дональда Трампа щодо України та безпеки в Європі змінилася після того, як Росія почала порушувати повітряний простір держав НАТО.
Зеленський додав, що на сьогодні позиція президента Трампа, на його погляд, дійсно збалансована і він підтримує Україну, хоча, безсумнівно, "хоче залишитися і бути посередником між нами і Росією, щоб покласти край цій війні".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А зараз про:
"Зелене фуфло повітряного, морського, наземного, а незабаром і космічного базування":
Розкажу вам коротко ще про одне марення з якою "клоуни" гасають по всьому світу, викликаючи сміх і огиду тих, до кого вони звертаються зі своєю маячнею, тим самим показуючи ще раз свою
ПОВНУ НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ.
Розмова піде про крилаті ракети "Томагавк", про постачання яких пишуть листи і щоразу просять Адміністрацію США "зелені килимні" з (ж)ОПи.США не може і не дасть цих ракет, їх просто немає, причому давно саме наземного базування, а авіаційних носіїв і тим більше. І жоден "клоун" не зайшов хоча б до Інтернету, щоб знайти інфо про ці ракети.А де ж "Фламінго", які краще ракет "Томогавк"? А їх не було і немає, це звичайний більшовицький піздинг грошей зеленими, для того їх і привело до влади Хабад шляхом обману.