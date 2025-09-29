В Реестре убытков рассматривается только каждое четвертое заявление украинцев

Украинцы подали более 60 тысяч заявлений в Международный реестр убытков, причиненных агрессией России, однако верифицированными и принятыми к рассмотрению стали около 12 тысяч. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как пояснил исполнительный директор реестра Маркиян Ключковский, больше всего обращений касаются разрушенного жилья, внутреннего перемещения и потери родных. "Заявлений ежедневно становится больше, ведь масштабы ущерба огромные", - подчеркнул он.

Как отмечает Цензор.НЕТ, сейчас для физических лиц открыто 13 из 43 категорий убытков, предусмотренных международным правом. Во второй половине октября планируется запуск первой группы категорий для юридических лиц, что позволит бизнесу подавать документы об экономических потерях.

"Мы также готовим категорию для вынужденных переселенцев за границу, и она может стать самой большой", - отметил Ключковский.

Международный реестр убытков для Украины был создан в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Рейкьявике с участием 40 стран.

Штаб-квартира институции работает в Гааге, а офис - в Киеве. Совет директоров реестра призывает государства завершить подготовку международного договора, который позволит создать механизм компенсаций и обеспечить доступ к средствам для возмещения.

