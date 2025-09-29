У Реєстрі збитків розглядається лише кожна четверта заява українців

Українці подали понад 60 тисяч заяв до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії, однак верифікованими й прийнятими до розгляду стали близько 12 тисяч. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як пояснив виконавчий директор реєстру Маркіян Ключковський, найбільше звернень стосуються зруйнованого житла, внутрішнього переміщення та втрати рідних.

"Заяв щодня стає більше, адже масштаби збитків величезні", – наголосив він.

Як зазначає Цензор.НЕТ, наразі для фізичних осіб відкрито 13 із 43 категорій збитків, передбачених міжнародним правом. У другій половині жовтня планується запуск першої групи категорій для юридичних осіб, що дозволить бізнесу подавати документи про економічні втрати.

"Ми також готуємо категорію для вимушених переселенців за кордон, і вона може стати найбільшою", – зазначив Ключковський.

Міжнародний реєстр збитків для України був створений у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Рейк’явіку за участю 40 країн.

Штаб-квартира інституції працює в Гаазі, а офіс – у Києві. Рада директорів реєстру закликає держави завершити підготовку міжнародного договору, який дозволить створити механізм компенсацій і забезпечити доступ до коштів для відшкодування.

