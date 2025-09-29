РУС
Взрывы раздаются в Киеве: работает ПВО по вражеским БПЛА

шахед

Вечером 29 сентября в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения вражеских дронов.

Об этом сообщил начальник ГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!" - отметил он.

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил работу ПВО: вражеские БпЛА вблизи центра города.

В Киеве слышны взрывы, передают корреспонденты Суспільного.

Воздушная тревога в столице из-за угрозы применения российских дронов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Институт кардиологии им.Стражеско: повреждены отделения на трех этажах, пациентов перевели, - Минздрав. ФОТО

взрыв (6919) Киев (26167) ПВО (3145) Воздушные атаки на Киев (884)
Вже пишуть монітори, що то гербера з камерою: і звісно її неможливо збити, занадто складна ціль, не існує у всесвіті засобів для збиття. Чекаємо, як завжди, новий обстріл по Києву і потужно-незласний відосик про наслідки
29.09.2025 19:18 Ответить
В чиємось Всесвіті мабуть не існує, але все збивається. Але ж люди хочуть, щоб все збивалося з одного єдиного пострілу і 100%
29.09.2025 19:23 Ответить
и шоб обломки исключительно в поле падали а то и в воду,чтобы пожаров нидай бог не было
29.09.2025 19:27 Ответить
и шо с того?не первый не последний обстрел.тю,******* и пох
и то это будет через пару дней минимум или даже неделя или больше,или за 4 года тактику обстрелов не выучили?ну так учите получше шансов пережить эту войну все равно около 1 %,так что смиритесь что окочуритесь ь во время войны,и не парьтесь по этому поводу
29.09.2025 19:25 Ответить
ох уж и писаки,потужна атака герберой одной и то транзитом)
29.09.2025 19:33 Ответить
 
 