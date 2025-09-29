1 143 5
Взрывы раздаются в Киеве: работает ПВО по вражеским БПЛА
Вечером 29 сентября в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения вражеских дронов.
Об этом сообщил начальник ГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Киеве работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!" - отметил он.
Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил работу ПВО: вражеские БпЛА вблизи центра города.
В Киеве слышны взрывы, передают корреспонденты Суспільного.
Воздушная тревога в столице из-за угрозы применения российских дронов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и то это будет через пару дней минимум или даже неделя или больше,или за 4 года тактику обстрелов не выучили?ну так учите получше шансов пережить эту войну все равно около 1 %,так что смиритесь что окочуритесь ь во время войны,и не парьтесь по этому поводу