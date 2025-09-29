УКР
Вибухи лунають у Києві: працює ППО по ворожих БпЛА

Увечері 29 вересня у Києві оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворожих дронів.

Про це повідомив начальник МВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві працює ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!" - зазначив він.

Мер столиці Віталій Кличко підтвердив роботу ППО: ворожі БпЛА поблизу центру міста.

У Києві чутно вибухи, передають кореспонденти Суспільного.

Повітряна тривога у столиці через загрозу застосування російських дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Інститут кардіології ім.Стражеска: пошкоджено відділення на трьох поверхах, пацієнтів перевели, - МОЗ. ФОТО

вибух (4634) Київ (20216) ППО (3593) Повітряні атаки на Київ (941)
В чиємось Всесвіті мабуть не існує, але все збивається. Але ж люди хочуть, щоб все збивалося з одного єдиного пострілу і 100%
показати весь коментар
29.09.2025 19:23 Відповісти
и шоб обломки исключительно в поле падали а то и в воду,чтобы пожаров нидай бог не было
показати весь коментар
29.09.2025 19:27 Відповісти
и шо с того?не первый не последний обстрел.тю,******* и пох
и то это будет через пару дней минимум или даже неделя или больше,или за 4 года тактику обстрелов не выучили?ну так учите получше шансов пережить эту войну все равно около 1 %,так что смиритесь что окочуритесь ь во время войны,и не парьтесь по этому поводу
показати весь коментар
29.09.2025 19:25 Відповісти
ох уж и писаки,потужна атака герберой одной и то транзитом)
показати весь коментар
29.09.2025 19:33 Відповісти
пришов час потривожити ще один НПЗ.
показати весь коментар
29.09.2025 19:42 Відповісти
Полоскотати осколково-фугасною БЧ таку вразливу нафтогазову сісю раіссі
показати весь коментар
29.09.2025 20:21 Відповісти
ну так, щоб до нового року залоскотати остаточно переробку нафти на європейські частині рф.
показати весь коментар
29.09.2025 20:33 Відповісти
 
 