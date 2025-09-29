1 831 8
Вибухи лунають у Києві: працює ППО по ворожих БпЛА
Увечері 29 вересня у Києві оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворожих дронів.
Про це повідомив начальник МВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Києві працює ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!" - зазначив він.
Мер столиці Віталій Кличко підтвердив роботу ППО: ворожі БпЛА поблизу центру міста.
У Києві чутно вибухи, передають кореспонденти Суспільного.
Повітряна тривога у столиці через загрозу застосування російських дронів.
и то это будет через пару дней минимум или даже неделя или больше,или за 4 года тактику обстрелов не выучили?ну так учите получше шансов пережить эту войну все равно около 1 %,так что смиритесь что окочуритесь ь во время войны,и не парьтесь по этому поводу