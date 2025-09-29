Враг 35 раз атаковал на Покровском направлении, обезврежено 136 оккупантов, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 139 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 33 авиационных удара, применив 58 управляемых авиабомб. Зафиксировано 1822 удара дронами-камикадзе, враг совершил 3022 артиллерийских обстрела.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили 19 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив одиннадцать управляемых авиабомб, а также совершил 156 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили три атаки вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.
На Купянском направлении противник дважды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Радьковки и Степной Новоселовки. Одно боестолкновение продолжается.
Боевые действия на Донетчине
На Лиманском направлении враг совершил двенадцать атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Карповка, Среднее, Колодязи, Грековка, Новомихайловка, Дробышево, Шандриголово, Торское. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Северском направлении наши воины отразили две атаки врага в сторону населенного пункта Ямполь.
На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили две вражеские попытки продвинуться вперед в направлении Миньковки и Константиновки.
Враг одиннадцать раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Иванополье, Щербиновки, Плещеевки, Русина Яра и Полтавки.
В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 35 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Владимировка, Белицкое, Миролюбовка, Зверево, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Дачное и в направлении населенных пунктов Балаган, Филия. В настоящее время бои идут в трех локациях. По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 136 оккупантов, из них 70 - безвозвратно, двое - взяты в плен. Уничтожены четыре единицы автомобильной техники, 11 беспилотных летательных аппаратов и одна тяжелая огнеметная система. Кроме того, повреждена одна артиллерийская система, единица автомобильной техники и семь укрытий для личного состава противника.
На Новопавловском направлении наши защитники остановили 24 атаки противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Новохатское, Поддубное, Камышеваха, Сосновка, Сичневое, Грушевское, Алексеевка, Запорожское, Березовое, Новониколаевка и в сторону Новопавловки и Новогригорьевки, еще шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районе населенного пункта Полтавка. Авиаудару подверглись населенные пункты Новопавловка и Зализничное.
На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Степное, Каменское и в направлении Степногорска.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили четыре вражеских штурма. Авиация врага ударила в районе населенного пункта Одрадокаменка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Російські війська штурмують у напрямку Шахового та Софіївки з боку Полтавки та у напрямку Володимирівки з позицій на південь.
Розширено сіру зону, результати боїв на уточненні.
Лиманський напрямок:
Противник закріпився у північно-західній та північній частинах Шандриголового та продовжує тиснути у лісовому масиві у напрямку Ямполя та автодороги Ямпіль-Зарічне."