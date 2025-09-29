Ворог 35 разів атакував на Покровському напрямку, знешкоджено 136 окупантів, - Генштаб

З початку доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 139 бойових зіткнень.

Ворог завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 33 авіаційні удари, застосувавши 58 керованих авіабомб. Зафіксовано 1822 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив 3022 артилерійські обстріли.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 19 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши одинадцять керованих авіабомб, а також здійснив 156 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили три атаки поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Радьківки та Степової Новоселівки. Одне боєзіткнення триває.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку ворог здійснив дванадцять атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Карпівка, Середнє, Колодязі, Греківка, Новомихайлівка, Дробишеве, Шандриголове, Торське. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога у бік населеного пункту Ямпіль.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Міньківки та Костянтинівки.

Ворог одинадцять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 35 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Білицьке, Миролюбівка, Звірове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Дачне та у напрямку населених пунктів Балаган, Філія. На даний час бої точаться у трьох локаціях. За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 136 окупантів, з них 70 – безповоротно, двох – взято в полон. Знищено чотири одиниці автомобільної техніки, 11 безпілотних літальних апаратів та одну важку вогнеметну систему. Крім того, пошкоджено одну артилерійську систему, одиницю автомобільної техніки та сім укриттів для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 24 атаки противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Новохатське, Піддубне, Комишуваха, Соснівка, Січневе, Грушівське, Олексіївка, Запорізьке, Березове, Новомиколаївка та у бік Новопавлівки й Новогригорівки, ще шість боєзіткнень досі тривають.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районі населеного пункту Полтавка. Авіаудару зазнали населені пункти Новопавлівка та Залізничне.

На Оріхівському напрямку відбулося три бойові зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Степове, Кам’янське та у напрямку Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми. Авіація ворога вдарила в районі населеного пункту Одрадокам’янка.

