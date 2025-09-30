РУС
Враг нанес удар дроном по Чернетчине в Сумской области: погибла семья с двумя детьми. ФОТОрепортаж

В селе Чернетчина Краснопольской громады в результате удара ударного беспилотника по жилому дому погибла семья - родители и двое маленьких детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

Ударный дрон ударил прицельно по дому, где жила семья с двумя детьми.

"К сожалению, спастись не удалось никому. Из-под завалов спасатели деблокировали тела четырех погибших - родителей и их сыновей 6 и 4 лет", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, под удар попали частично разрушившиеся двухэтажный и одноэтажный жилые дома.

После попадания возник пожар. Спасатели одновременно тушили пламя и обследовали поврежденные здания.

Всім мерзенним рашистським вбивцям горіти у пеклі...
30.09.2025 07:41 Ответить
Кацапи і іх кремлівський вибл@док здохнуть в страшних
муках , за всі злодіяння , які вони вчиняють на украінській
землі 😠
30.09.2025 08:02 Ответить
Варвари кацапи що ж ви за народ такий нікчемний що дітей вбиваєте ? ,бодай ви всі виздихали,більш мерзенної істоти на землі немає,смерть терористу путіну.
30.09.2025 08:25 Ответить
Це не народ, це болотне посЕлЕнИе.
30.09.2025 08:50 Ответить
30.09.2025 08:34 Ответить
30.09.2025 08:36 Ответить
Ну от хто скаже, що там, у раші, є люди? Немає там людей, в тільки кровожерливий скот.
30.09.2025 08:48 Ответить
Вічна пам'ять всим Українцям, які загинули від рук варварів,андрофагів,фашистів-рашистів,нелюдів з запоребрика! Щоб у вас сук кацапських земля горіла під ногами, щоб ви захлинулися кров'ю своєю! Амінь!
30.09.2025 08:51 Ответить
 
 