Враг нанес удар дроном по Чернетчине в Сумской области: погибла семья с двумя детьми. ФОТОрепортаж

В селе Чернетчина Краснопольской громады в результате удара ударного беспилотника по жилому дому погибла семья - родители и двое маленьких детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

Ударный дрон ударил прицельно по дому, где жила семья с двумя детьми.

"К сожалению, спастись не удалось никому. Из-под завалов спасатели деблокировали тела четырех погибших - родителей и их сыновей 6 и 4 лет", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, под удар попали частично разрушившиеся двухэтажный и одноэтажный жилые дома.

После попадания возник пожар. Спасатели одновременно тушили пламя и обследовали поврежденные здания.

