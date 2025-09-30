1 766 8
Враг нанес удар дроном по Чернетчине в Сумской области: погибла семья с двумя детьми. ФОТОрепортаж
В селе Чернетчина Краснопольской громады в результате удара ударного беспилотника по жилому дому погибла семья - родители и двое маленьких детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.
Ударный дрон ударил прицельно по дому, где жила семья с двумя детьми.
"К сожалению, спастись не удалось никому. Из-под завалов спасатели деблокировали тела четырех погибших - родителей и их сыновей 6 и 4 лет", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, под удар попали частично разрушившиеся двухэтажный и одноэтажный жилые дома.
После попадания возник пожар. Спасатели одновременно тушили пламя и обследовали поврежденные здания.
муках , за всі злодіяння , які вони вчиняють на украінській
землі 😠