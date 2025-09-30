УКР
Ворог вдарив дроном по Чернеччині на Сумщині: загинула сім’я з двома дітьми

Російський дрон знищив авто газової служби на Сумщині

У  селі Чернеччина Краснопільської громади внаслідок удару ударного безпілотника по житловому будинку загинула сім’я – батьки та двоє малих дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Ударний дрон вдарив прицільно по будинку, де мешкала родина з двома дітьми.

"На жаль, врятуватися не вдалося нікому. З-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих – батьків та їхніх синів 6 і 4 років",  - йдеться в повідомленні.

Всім мерзенним рашистським вбивцям горіти у пеклі...
30.09.2025 07:41 Відповісти
Кацапи і іх кремлівський вибл@док здохнуть в страшних
муках , за всі злодіяння , які вони вчиняють на украінській
землі 😠
30.09.2025 08:02 Відповісти
 
 