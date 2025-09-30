988 2
Ворог вдарив дроном по Чернеччині на Сумщині: загинула сім’я з двома дітьми
У селі Чернеччина Краснопільської громади внаслідок удару ударного безпілотника по житловому будинку загинула сім’я – батьки та двоє малих дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Ударний дрон вдарив прицільно по будинку, де мешкала родина з двома дітьми.
"На жаль, врятуватися не вдалося нікому. З-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих – батьків та їхніх синів 6 і 4 років", - йдеться в повідомленні.
