Запрет импорта СПГ из РФ - ключевой элемент нового пакета санкций ЕС, - фон дер Ляйен

Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России, который будет включать ограничения в энергетике, финансовых услугах и торговле.

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, ключевым элементом станет запрет импорта российского сжиженного газа (СПГ).

Фон дер Ляйен подчеркнула, что санкции уже имеют эффект: прогноз роста ВВП России снизится с 4,3 % в 2024 году до 0,9 % в 2025-м. В то же время ЕС и Украина договорились о выделении 2 млрд евро на развитие производства беспилотников.

Она также подтвердила предложение предоставить Украине "репарационный заем" на базе замороженных российских активов. Кредит будет выдаваться траншами и частично пойдет на закупки в Европе.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!