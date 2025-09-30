Заборона імпорту СПГ з РФ - ключовий елемент нового пакету санкцій ЄС, - фон дер Ляєн

Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії, що включатиме обмеження в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, ключовим елементом стане заборона імпорту російського скрапленого газу (СПГ).

Фон дер Ляєн наголосила, що санкції вже мають ефект: прогноз зростання ВВП Росії знизиться з 4,3 % у 2024 році до 0,9 % у 2025-му. Водночас ЄС та Україна домовилися про виділення 2 млрд євро на розвиток виробництва безпілотників.

Вона також підтвердила пропозицію надати Україні "репараційну позику" на базі заморожених російських активів. Кредит видаватиметься траншами і частково піде на закупівлі в Європі.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!