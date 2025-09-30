НАТО до сих пор выясняет, намеренно ли Россия нарушила воздушное пространство Эстонии и Польши, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс продолжает расследование обстоятельств последних инцидентов с вторжением российских самолетов в воздушное пространство Эстонии и Польши.
Об этом он сообщил перед встречей Коллегии комиссаров по вопросам безопасности, передает Цензор.НЕТ.
По словам Рютте, пока остается неизвестным, кто именно стоит за нарушением воздушного пространства Дании.
"Когда речь идет о Польше и Эстонии - очевидно, что это россияне. Мы еще выясняем, намеренно это или нет. Но даже если и нет - это безрассудно и неприемлемо", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.
Зеленський відпочиває
- відкрито нове досягнення: куколдизм 19 рівня. Для переходу на 20-й рівень, необхідно прийняти російську ракету головами європейців, і визнати це прикрою помилкою.
займати таку посаду!
отримувати таку нелюдську зарплатню, зі всіма плюшками!
і нічого не робити, крім чесати язиком!
от, я так не вмію.