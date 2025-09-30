РУС
НАТО до сих пор выясняет, намеренно ли Россия нарушила воздушное пространство Эстонии и Польши, - Рютте

генсек НАТО Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс продолжает расследование обстоятельств последних инцидентов с вторжением российских самолетов в воздушное пространство Эстонии и Польши.

Об этом он сообщил перед встречей Коллегии комиссаров по вопросам безопасности, передает Цензор.НЕТ.

По словам Рютте, пока остается неизвестным, кто именно стоит за нарушением воздушного пространства Дании.

"Когда речь идет о Польше и Эстонии - очевидно, что это россияне. Мы еще выясняем, намеренно это или нет. Но даже если и нет - это безрассудно и неприемлемо", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

НАТО (10387) Рютте Марк (491)
Це ж уже було, років 4-5, з убитими пасажирами рейсу МН-17??!!?!
30.09.2025 13:25 Ответить
30.09.2025 13:25 Ответить
Це вже не смішно
30.09.2025 13:26 Ответить
Це ж уже було, років 4-5, з убитими пасажирами рейсу МН-17??!!?!
30.09.2025 13:25 Ответить
30.09.2025 13:25 Ответить
Це вже не смішно
30.09.2025 13:26 Ответить
Їх покусав Зєля. І тепер вони теж роблять тупі несмішні речі.
30.09.2025 13:51 Ответить
Ще один наївний..поки по штаб квартирі НАТО не прилетить - нічого не буде..а може скажуть, ой випадково..
30.09.2025 13:26 Ответить
"Ми ще з'ясовуємо, чи це навмисно, чи ні. " А потім будемо збивати, але вони вже улетіли. Не все так просто...
30.09.2025 13:27 Ответить
Клоуни.
Зеленський відпочиває
30.09.2025 13:28 Ответить
хоробре НАТО…. головне не ескалювати…
30.09.2025 13:29 Ответить
голоси розділилися порівну
30.09.2025 13:30 Ответить
пізніше - НАТО ще з'ясовує чи навмисно РоССія увійшла у Гельсінкі на танках чи ні. Але скоро Різдво, а потім Великдень, ну от вже скоро
30.09.2025 13:31 Ответить
Заблукали ж на учєніях....
30.09.2025 14:10 Ответить
"Але навіть якщо й ні - це безрозсудно й неприйнятно"

- відкрито нове досягнення: куколдизм 19 рівня. Для переходу на 20-й рівень, необхідно прийняти російську ракету головами європейців, і визнати це прикрою помилкою.
30.09.2025 13:31 Ответить
Вам даже диагноз ставить не надо - ****...е
30.09.2025 13:32 Ответить
Я іноді замислююсь, а чи дійсно нам те імпотентне нато потрібне?
30.09.2025 13:32 Ответить
я вважаю, це божественним даром!
займати таку посаду!
отримувати таку нелюдську зарплатню, зі всіма плюшками!
і нічого не робити, крім чесати язиком!
от, я так не вмію.
30.09.2025 13:33 Ответить
Рютте,ти шо-кончений?
30.09.2025 13:36 Ответить
«стратити не можна помилувати», де ставитив кому......
30.09.2025 13:37 Ответить
Да ніхто війни не хоче. Краще вже на бутилку сісти, ато ***** нападзьот
30.09.2025 14:00 Ответить
... можу передати окуляри для покращення зору .
30.09.2025 14:02 Ответить
Він же з Нидерландів: кафешопи,грибочки...
30.09.2025 14:02 Ответить
 
 