НАТО до сих пор выясняет, намеренно ли Россия нарушила воздушное пространство Эстонии и Польши, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс продолжает расследование обстоятельств последних инцидентов с вторжением российских самолетов в воздушное пространство Эстонии и Польши.

Об этом он сообщил перед встречей Коллегии комиссаров по вопросам безопасности, передает Цензор.НЕТ.

По словам Рютте, пока остается неизвестным, кто именно стоит за нарушением воздушного пространства Дании.

"Когда речь идет о Польше и Эстонии - очевидно, что это россияне. Мы еще выясняем, намеренно это или нет. Но даже если и нет - это безрассудно и неприемлемо", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

