УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12472 відвідувача онлайн
Новини Порушення літаків РФ
763 23

НАТО досі з’ясовує, чи навмисно Росія порушила повітряний простір Естонії та Польщі, - Рютте

генсек НАТО Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс продовжує розслідування обставин останніх інцидентів із вторгненням російських літаків у повітряний простір Естонії та Польщі.

Про це він повідомив перед зустріччю Колегії комісарів з питань безпеки, передає Цензор.НЕТ.

За словами Рютте, наразі залишається невідомим, хто саме стоїть за порушенням повітряного простору Данії.

"Коли йдеться про Польщу й Естонію - очевидно, що це росіяни. Ми ще з’ясовуємо, чи це навмисно, чи ні. Але навіть якщо й ні - це безрозсудно й неприйнятно", - підкреслив генеральний секретар НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ініціатива "Стіна дронів" є своєчасною та необхідною, вона має посилити безпеку нашого неба на тлі провокацій РФ, - Рютте

Автор: 

НАТО (6852) Рютте Марк (536)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Це ж уже було, років 4-5, з убитими пасажирами рейсу МН-17??!!?!
показати весь коментар
30.09.2025 13:25 Відповісти
+6
показати весь коментар
30.09.2025 13:25 Відповісти
+6
Це вже не смішно
показати весь коментар
30.09.2025 13:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ж уже було, років 4-5, з убитими пасажирами рейсу МН-17??!!?!
показати весь коментар
30.09.2025 13:25 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2025 13:25 Відповісти
Це вже не смішно
показати весь коментар
30.09.2025 13:26 Відповісти
Їх покусав Зєля. І тепер вони теж роблять тупі несмішні речі.
показати весь коментар
30.09.2025 13:51 Відповісти
Ще один наївний..поки по штаб квартирі НАТО не прилетить - нічого не буде..а може скажуть, ой випадково..
показати весь коментар
30.09.2025 13:26 Відповісти
"Ми ще з'ясовуємо, чи це навмисно, чи ні. " А потім будемо збивати, але вони вже улетіли. Не все так просто...
показати весь коментар
30.09.2025 13:27 Відповісти
Клоуни.
Зеленський відпочиває
показати весь коментар
30.09.2025 13:28 Відповісти
хоробре НАТО…. головне не ескалювати…
показати весь коментар
30.09.2025 13:29 Відповісти
голоси розділилися порівну
показати весь коментар
30.09.2025 13:30 Відповісти
пізніше - НАТО ще з'ясовує чи навмисно РоССія увійшла у Гельсінкі на танках чи ні. Але скоро Різдво, а потім Великдень, ну от вже скоро
показати весь коментар
30.09.2025 13:31 Відповісти
Заблукали ж на учєніях....
показати весь коментар
30.09.2025 14:10 Відповісти
"Але навіть якщо й ні - це безрозсудно й неприйнятно"

- відкрито нове досягнення: куколдизм 19 рівня. Для переходу на 20-й рівень, необхідно прийняти російську ракету головами європейців, і визнати це прикрою помилкою.
показати весь коментар
30.09.2025 13:31 Відповісти
Вам даже диагноз ставить не надо - ****...е
показати весь коментар
30.09.2025 13:32 Відповісти
Я іноді замислююсь, а чи дійсно нам те імпотентне нато потрібне?
показати весь коментар
30.09.2025 13:32 Відповісти
я вважаю, це божественним даром!
займати таку посаду!
отримувати таку нелюдську зарплатню, зі всіма плюшками!
і нічого не робити, крім чесати язиком!
от, я так не вмію.
показати весь коментар
30.09.2025 13:33 Відповісти
Рютте,ти шо-кончений?
показати весь коментар
30.09.2025 13:36 Відповісти
«стратити не можна помилувати», де ставитив кому......
показати весь коментар
30.09.2025 13:37 Відповісти
Да ніхто війни не хоче. Краще вже на бутилку сісти, ато ***** нападзьот
показати весь коментар
30.09.2025 14:00 Відповісти
... можу передати окуляри для покращення зору .
показати весь коментар
30.09.2025 14:02 Відповісти
Він же з Нидерландів: кафешопи,грибочки...
показати весь коментар
30.09.2025 14:02 Відповісти
Млять, дебіли. Даремно ***** поліз в Україну. Рашисти могли б Європу за 3 дні захопити пока та виясняла чиї це зелені чоловічки і проводила б консультації чи це навмисно рашисти ******** Європу чи випадково. Доречі, записуйте що будуть ці самі гаранти української безпеки робити коли рашисти в черговий раз порушать так звану мирну угоду і полізуть знову. Чи думаєте вони за Україну запряжуться воювати, якщо вони даже себе не збираються захищати
показати весь коментар
30.09.2025 14:11 Відповісти
Звісно, що не навмисно. З пальним перебої, вирішили зрізати через Естонію. І премія за економію пального в кишені.
показати весь коментар
30.09.2025 14:12 Відповісти
 
 