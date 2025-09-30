НАТО досі з’ясовує, чи навмисно Росія порушила повітряний простір Естонії та Польщі, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс продовжує розслідування обставин останніх інцидентів із вторгненням російських літаків у повітряний простір Естонії та Польщі.
Про це він повідомив перед зустріччю Колегії комісарів з питань безпеки
За словами Рютте, наразі залишається невідомим, хто саме стоїть за порушенням повітряного простору Данії.
"Коли йдеться про Польщу й Естонію - очевидно, що це росіяни. Ми ще з’ясовуємо, чи це навмисно, чи ні. Але навіть якщо й ні - це безрозсудно й неприйнятно", - підкреслив генеральний секретар НАТО.
Зеленський відпочиває
- відкрито нове досягнення: куколдизм 19 рівня. Для переходу на 20-й рівень, необхідно прийняти російську ракету головами європейців, і визнати це прикрою помилкою.
займати таку посаду!
отримувати таку нелюдську зарплатню, зі всіма плюшками!
і нічого не робити, крім чесати язиком!
от, я так не вмію.