НАТО досі з’ясовує, чи навмисно Росія порушила повітряний простір Естонії та Польщі, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс продовжує розслідування обставин останніх інцидентів із вторгненням російських літаків у повітряний простір Естонії та Польщі.

Про це він повідомив перед зустріччю Колегії комісарів з питань безпеки, передає Цензор.НЕТ.

За словами Рютте, наразі залишається невідомим, хто саме стоїть за порушенням повітряного простору Данії.

"Коли йдеться про Польщу й Естонію - очевидно, що це росіяни. Ми ще з’ясовуємо, чи це навмисно, чи ні. Але навіть якщо й ні - це безрозсудно й неприйнятно", - підкреслив генеральний секретар НАТО.

