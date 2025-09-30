Минус восемь оккупантов: боевая работа операторов дронов 425-го ОШП "Скеля". ВИДЕО

Операторы дронов из 425-го отдельного штурмового полка ликвидировали восемь оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Работа пилотов полка СКЕЛЯ - это идеальная комбинация "обнаружили - уничтожили", - отмечается в комментарии к видео.

