Минус восемь оккупантов: боевая работа операторов дронов 425-го ОШП "Скеля". ВИДЕО
Операторы дронов из 425-го отдельного штурмового полка ликвидировали восемь оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Работа пилотов полка СКЕЛЯ - это идеальная комбинация "обнаружили - уничтожили", - отмечается в комментарии к видео.
