РУС
Дроны против оккупантов
738 2

Минус восемь оккупантов: боевая работа операторов дронов 425-го ОШП "Скеля". ВИДЕО

Операторы дронов из 425-го отдельного штурмового полка ликвидировали восемь оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Работа пилотов полка СКЕЛЯ - это идеальная комбинация "обнаружили - уничтожили", - отмечается в комментарии к видео.

армия РФ (20716) уничтожение (8029)
Важку, але важливу роботу проводять Захисники України, і не тікають, як служки із залу ВРУ, під контролем стефанчуків+аброхамія!!!
показать весь комментарий
30.09.2025 15:48 Ответить
"Скеля" - круть!
показать весь комментарий
30.09.2025 15:51 Ответить
 
 