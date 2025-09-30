Мінус вісім окупантів: бойова робота операторів дронів 425-го ОШП "Скеля". ВIДЕО
Оператори дронів із 425-го окремого штурмового полку ліквідували вісьмох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Робота пілотів полку СКЕЛЯ - це ідеальна комбінація "виявили - знищили", - зазначається у коментарі до відео.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар30.09.2025 15:48 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Роман Демченко
показати весь коментар30.09.2025 15:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль