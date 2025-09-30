УКР
Мінус вісім окупантів: бойова робота операторів дронів 425-го ОШП "Скеля". ВIДЕО

Оператори дронів із 425-го окремого штурмового полку ліквідували вісьмох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Робота пілотів полку СКЕЛЯ - це ідеальна комбінація "виявили - знищили", - зазначається у коментарі до відео.

Важку, але важливу роботу проводять Захисники України, і не тікають, як служки із залу ВРУ, під контролем стефанчуків+аброхамія!!!
30.09.2025 15:48 Відповісти
"Скеля" - круть!
30.09.2025 15:51 Відповісти
 
 