Із окупанта посипалися російські рублі після влучання українського дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона із 60-ї ОМБр ліквідував окупанта, якого наздогнав у протитанковому окопі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі із фрагментами успішної бойової роботи українського воїна видно, що поряд із конаючим окупантом висипалася чимала купа російських рублів.
"Російський окупант ефектно розкидається мільйонами після влучання українського дрона. Навіщо йому стільки готівки в бою - ще те питання. Кадри аеророзвідки 60-ї окремої механізованої бригади", - йдеться у коментарі до відео.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Тепер і на концерт кобзона хватить на квиток!
Дбайливо зібрав та зберіг все що зміг