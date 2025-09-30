УКР
Із окупанта посипалися російські рублі після влучання українського дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона із 60-ї ОМБр ліквідував окупанта, якого наздогнав у протитанковому окопі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі із фрагментами успішної бойової роботи українського воїна видно, що поряд із конаючим окупантом висипалася чимала купа російських рублів

"Російський окупант ефектно розкидається мільйонами після влучання українського дрона. Навіщо йому стільки готівки в бою - ще те питання. Кадри аеророзвідки 60-ї окремої механізованої бригади", - йдеться у коментарі до відео.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіянам обмежать можливості знімати готівку з рахунків під виглядом боротьби з шахрайством

армія рф (18870) знищення (8346) рубль (458)
На щастя!!!
показати весь коментар
30.09.2025 14:06 Відповісти
Кацап саме йшов квартиру купувати в Одесі, завчасно зняв налік але не знав, що рублі в нас не "ходять".
показати весь коментар
30.09.2025 14:06 Відповісти
расіянські мільйонери відпочивають на курортах донеччини.
показати весь коментар
30.09.2025 14:07 Відповісти
Розсипав прикормку для наступних дохляків
показати весь коментар
30.09.2025 14:08 Відповісти
Отримав зарплатню!
Тепер і на концерт кобзона хватить на квиток!
показати весь коментар
30.09.2025 14:09 Відповісти
Прийшов у цей Світ бідним і пішов до пекла бідним, але був за крок щоб піднятись по соціальній драбині. На концерті Кобзона під час перерви в барі без рублів не наливають,
показати весь коментар
30.09.2025 14:09 Відповісти
Буратіно
показати весь коментар
30.09.2025 14:10 Відповісти
Допомогли йому дерев'яні швидше до пекла добратися
показати весь коментар
30.09.2025 14:11 Відповісти
Мільонер з зажопінська. падло варварі не купить оренбургський платок.
показати весь коментар
30.09.2025 14:11 Відповісти
В чорних мішках карманів немає.
показати весь коментар
30.09.2025 14:13 Відповісти
Це він "нєбросіл" поранених та вбитих соплємєнніков.
Дбайливо зібрав та зберіг все що зміг
показати весь коментар
30.09.2025 14:17 Відповісти
 
 