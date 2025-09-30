Из карманов оккупанта посыпались российские рубли после попадания украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+
Оператор украинского дрона из 60-й ОМБр ликвидировал оккупанта, которого догнал в противотанковом окопе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи с фрагментами успешной боевой работы украинского воина видно, что рядом с умирающим оккупантом высыпалась немалая куча российских рублей.
"Российский оккупант эффектно разбрасывается миллионами после попадания украинского дрона. Зачем ему столько налички в бою - еще тот вопрос. Кадры аэроразведки 60-й отдельной механизированной бригады", - говорится в комментарии к видео.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Тепер і на концерт кобзона хватить на квиток!
Дбайливо зібрав та зберіг все що зміг
масломкровью - "СЕЯТЕЛЬ" - автор ПТН ХЛО .