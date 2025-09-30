Из карманов оккупанта посыпались российские рубли после попадания украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона из 60-й ОМБр ликвидировал оккупанта, которого догнал в противотанковом окопе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи с фрагментами успешной боевой работы украинского воина видно, что рядом с умирающим оккупантом высыпалась немалая куча российских рублей.

"Российский оккупант эффектно разбрасывается миллионами после попадания украинского дрона. Зачем ему столько налички в бою - еще тот вопрос. Кадры аэроразведки 60-й отдельной механизированной бригады", - говорится в комментарии к видео.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россиянам ограничат возможности снимать наличные со счетов под видом борьбы с мошенничеством