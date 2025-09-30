РУС
Из карманов оккупанта посыпались российские рубли после попадания украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона из 60-й ОМБр ликвидировал оккупанта, которого догнал в противотанковом окопе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи с фрагментами успешной боевой работы украинского воина видно, что рядом с умирающим оккупантом высыпалась немалая куча российских рублей.

"Российский оккупант эффектно разбрасывается миллионами после попадания украинского дрона. Зачем ему столько налички в бою - еще тот вопрос. Кадры аэроразведки 60-й отдельной механизированной бригады", - говорится в комментарии к видео.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россиянам ограничат возможности снимать наличные со счетов под видом борьбы с мошенничеством

Топ комментарии
+13
На щастя!!!
показать весь комментарий
30.09.2025 14:06 Ответить
+10
Кацап саме йшов квартиру купувати в Одесі, завчасно зняв налік але не знав, що рублі в нас не "ходять".
показать весь комментарий
30.09.2025 14:06 Ответить
+9
расіянські мільйонери відпочивають на курортах донеччини.
показать весь комментарий
30.09.2025 14:07 Ответить
На щастя!!!
показать весь комментарий
30.09.2025 14:06 Ответить
І на здоров`я !!!
показать весь комментарий
30.09.2025 14:26 Ответить
Гарний обмінний курс, потрібно ще
показать весь комментарий
30.09.2025 14:46 Ответить
Кацап саме йшов квартиру купувати в Одесі, завчасно зняв налік але не знав, що рублі в нас не "ходять".
показать весь комментарий
30.09.2025 14:06 Ответить
расіянські мільйонери відпочивають на курортах донеччини.
показать весь комментарий
30.09.2025 14:07 Ответить
Розсипав прикормку для наступних дохляків
показать весь комментарий
30.09.2025 14:08 Ответить
Отримав зарплатню!
Тепер і на концерт кобзона хватить на квиток!
показать весь комментарий
30.09.2025 14:09 Ответить
Прийшов у цей Світ бідним і пішов до пекла бідним, але був за крок щоб піднятись по соціальній драбині. На концерті Кобзона під час перерви в барі без рублів не наливають,
показать весь комментарий
30.09.2025 14:09 Ответить
Буратіно
показать весь комментарий
30.09.2025 14:10 Ответить
Допомогли йому дерев'яні швидше до пекла добратися
показать весь комментарий
30.09.2025 14:11 Ответить
Мільонер з зажопінська. падло варварі не купить оренбургський платок.
показать весь комментарий
30.09.2025 14:11 Ответить
В чорних мішках карманів немає.
показать весь комментарий
30.09.2025 14:13 Ответить
Це він "нєбросіл" поранених та вбитих соплємєнніков.
Дбайливо зібрав та зберіг все що зміг
показать весь комментарий
30.09.2025 14:17 Ответить
здох багатим, здійснилася мрія
показать весь комментарий
30.09.2025 14:28 Ответить
здихаючий начебто належить до негроїдної раси, що ж , російські рублі йому щастя не принесли
показать весь комментарий
30.09.2025 14:28 Ответить
цікаво, це що, його палаючі рублі підпалили і другого засмагаючого?
показать весь комментарий
30.09.2025 14:35 Ответить
Современная картина маслом кровью - "СЕЯТЕЛЬ" - автор ПТН ХЛО .
показать весь комментарий
30.09.2025 14:40 Ответить
нехай заберет их с собой в преисподнюю
показать весь комментарий
30.09.2025 14:42 Ответить
Це як в GTA: вбив шлюху - з неї посипались гроші.
показать весь комментарий
30.09.2025 14:43 Ответить
То лут випав..)))
показать весь комментарий
30.09.2025 14:47 Ответить
Ага, Корєш, який поруч дохлим придурювався трошки нагребе. До наступного дрона
показать весь комментарий
30.09.2025 15:04 Ответить
І що цікаво, він там не перший. Такими темпами вони швидко рів заб'ють.
показать весь комментарий
30.09.2025 14:56 Ответить
Епічне видовище!
показать весь комментарий
30.09.2025 15:18 Ответить
В гробу кишень немає.
показать весь комментарий
30.09.2025 15:35 Ответить
За ті бомажки і загинув.Тягав з собою купу грошей бо однополчанє-підари їх одразу вкрадуть.
показать весь комментарий
30.09.2025 15:42 Ответить
 
 