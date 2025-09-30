Трое жителей временно оккупированной территории Запорожской области осуждены за сотрудничество и пропаганду в пользу РФ
Директора школы села Охримовка на Запорожье осудили за сотрудничество с оккупационными властями, а двух жителей села Розовка - за публичное использование символики и пропаганду тоталитарного режима РФ.
Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ
"По публичному обвинению прокуроров Мелитопольской и Бердянской окружных прокуратур в порядке специального судебного разбирательства трем жителям оккупированной территории Запорожской области вынесены приговоры по уголовным производствам по фактам коллаборационистской деятельности и пропаганды символики государства-агрессора", - говорится в сообщении.
Директор школы села Охримовка
Суд признал виновной бывшего директора школы в селе Охримовка Кирилловской поселковой громады, которая в мае 2022 года согласилась сотрудничать с оккупационной администрацией. Женщина возглавила созданное захватчиками учебное заведение, где внедряла российские стандарты образования. Она приговорена к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах власти сроком на 15 лет (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).
Двое жителей села Розовка
Кроме того, двое жителей села Розовка Бердянского района приговорены к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества за публичное использование символики и пропаганду тоталитарного режима рф. Они по собственной инициативе установили государственный флаг страны-агрессора на административном здании и произносили пророссийские лозунги (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 436 УК Украины).
