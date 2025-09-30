Троє мешканців тимчасово окупованої території Запорізької області засуджені за співпрацю та пропаганду на користь РФ
Директорку школи села Охримівка на Запоріжжі засудили за співпрацю з окупаційною владою, а двох жителів села Розівка - за публічне використання символіки та пропаганду тоталітарного режиму РФ.
Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ
"За публічного обвинувачення прокурорів Мелітопольської та Бердянської окружних прокуратур у порядку спеціального судового розгляду трьом жителям окупованої території Запорізької області винесено вироки у кримінальних провадженнях за фактами колабораційної діяльності та пропаганди символіки держави-агресора", - ідеться в повідомленні.
Директорка школи села Охримівка
Суд визнав винною колишню директорку школи в селі Охримівка Кирилівської селищної громади, яка в травні 2022 року погодилась співпрацювати з окупаційною адміністрацією. Жінка очолила створений загарбниками навчальний заклад, де впроваджувала російські стандарти освіти. Її засуджено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах влади строком на 15 років (ч. 3 ст. 111-1 КК України).
Двоє жителів села Розівка
Крім того, двох жителів села Розівка Бердянського району засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за публічне використання символіки та пропаганду тоталітарного режиму рф. Вони з власної ініціативи встановили державний прапор країни-агресора на адміністративній будівлі та виголошували проросійські гасла (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 436 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль