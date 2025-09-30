РУС
Зеленский обсудил с Гутерришем возвращение украинских детей и ситуацию на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Обсудили саммит Международной коалиции за возвращение украинских детей и резолюцию, которую Украина готовит на Генеральную Ассамблею. Рассчитываем, что мир поддержит необходимость вернуть всех украинских детей, которых похитила Россия. Представим проект резолюции уже в этом году. Работаем со странами, чтобы обеспечить поддержку.

Обсудили также ситуацию на ЗАЭС, которую оккупировали россияне. Там сейчас уже самый длинный блэкаут - седьмой день станция отрезана от питания, электросети разбиты из-за обстрелов. Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия. Рассчитываем на соответствующее реагирование", - рассказал Зеленский.

Также читайте: РФ хочет вызвать блэкауты в Украине накануне зимы, - генсек ООН Гутерриш

Собеседники также обсудили ситуацию в Газе и американскую инициативу по установлению мира.

Зеленский Владимир (22109) ООН (4266) Гутерриш Антониу (359) Запорожская АЭС (754)
Боба і Доба, два дов... поговорили між собою)
ООН це збір філателістів про що розмовляти
30.09.2025 20:48 Ответить
Погутарив з Гутеррішем
30.09.2025 20:49 Ответить
30.09.2025 21:38 Ответить
Це як домовлятись з імпотентом разом відвідати публічний дім.
30.09.2025 21:48 Ответить
Два сапога...
30.09.2025 21:49 Ответить
 
 