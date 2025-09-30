УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9531 відвідувач онлайн
Новини Повернення дітей з окупації Викрадення дітей Росією
146 2

Зеленський обговорив з Гутеррішем повернення українських дітей та ситуацію на ЗАЕС

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Обговорили саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і резолюцію, яку Україна готує на Генеральну Асамблею. Розраховуємо, що світ підтримає необхідність повернути всіх українських дітей, яких викрала Росія. Представимо проєкт резолюції вже цього року. Працюємо з країнами, щоб забезпечити підтримку.

Обговорили також ситуацію на ЗАЕС, яку окупували росіяни. Там зараз уже найдовший блекаут – сьомий день станція відрізана від живлення, електромережі розбиті через обстріли. Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки. Розраховуємо на відповідне реагування", - розповів Зеленський.

Також читайте: РФ хоче спричинити блекаути в Україні напередодні зими, - генсек ООН Гутерріш

Співрозмовники також обговорили ситуацію в Газі та американську ініціативу щодо встановлення миру.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

Зеленський Володимир (25663) ООН (3460) Гутерріш Антоніу (412) Запорізька АЕС (1466)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боба і Доба, два дов... поговорили між собою)
ООН це збір філателістів про що розмовляти
показати весь коментар
30.09.2025 20:48 Відповісти
Погутарив з Гутеррішем
показати весь коментар
30.09.2025 20:49 Відповісти
 
 