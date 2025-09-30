Зеленський обговорив з Гутеррішем повернення українських дітей та ситуацію на ЗАЕС
Президент України Володимир Зеленський провів розмову із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Обговорили саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і резолюцію, яку Україна готує на Генеральну Асамблею. Розраховуємо, що світ підтримає необхідність повернути всіх українських дітей, яких викрала Росія. Представимо проєкт резолюції вже цього року. Працюємо з країнами, щоб забезпечити підтримку.
Обговорили також ситуацію на ЗАЕС, яку окупували росіяни. Там зараз уже найдовший блекаут – сьомий день станція відрізана від живлення, електромережі розбиті через обстріли. Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки. Розраховуємо на відповідне реагування", - розповів Зеленський.
Співрозмовники також обговорили ситуацію в Газі та американську ініціативу щодо встановлення миру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ООН це збір філателістів про що розмовляти