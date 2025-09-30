240 кремаций за сутки: из-за больших потерь в войне против Украины Россия строит крупнейший крематорий в Европе

Власти Санкт-Петербурга, вероятно, из-за тяжелых фронтовых потерь в Украине, решили провести модернизацию и значительно увеличить городской крематорий, чтобы сделать его крупнейшим в Европе.

Согласно данным на сайте госзакупок, только разработка проекта по обновлению объекта обошлась в 207 млн рублей (стоимость реализации и сроки не указаны).

Как отмечается, в крематории разместят шесть дополнительных чешских печей Tabo (всего их будет 20), и это даст возможность проводить до 240 кремаций в сутки.

Также будет закуплено два кремулятора - установки, измельчающие останки тела после кремации до состояния мелкого праха.

Кроме этого, предусмотрено расширение главного корпуса крематория, который начал работу в 1973 году, создание нового кремационного цеха, закупка дополнительных холодильных камер для хранения тел, обустройство нескольких новых траурных залов с гидравлическими подъемниками для гробов, а также обновление в залах световых куполов.

В проекте также говорится об обустройстве зоны "одного окна" для оформления услуг, реконструкция инженерных сетей и залов. Въезд на территорию комплекса, площадь которого составляет 82 тыс. кв. м (с гаражом, складами и двумя бассейнами), оснастят смотровыми пунктами, на которых "рентгеном будут просвечивать гробы", и фонтанами.

