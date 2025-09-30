РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10224 посетителя онлайн
Новости Потери врага
813 10

240 кремаций за сутки: из-за больших потерь в войне против Украины Россия строит крупнейший крематорий в Европе

кладбище в РФ

Власти Санкт-Петербурга, вероятно, из-за тяжелых фронтовых потерь в Украине, решили провести модернизацию и значительно увеличить городской крематорий, чтобы сделать его крупнейшим в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times.

Согласно данным на сайте госзакупок, только разработка проекта по обновлению объекта обошлась в 207 млн рублей (стоимость реализации и сроки не указаны).

Как отмечается, в крематории разместят шесть дополнительных чешских печей Tabo (всего их будет 20), и это даст возможность проводить до 240 кремаций в сутки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия потеряла 1 млн солдат убитыми и ранеными, чтобы захватить 1% территории Украины, - Макрон

Также будет закуплено два кремулятора - установки, измельчающие останки тела после кремации до состояния мелкого праха.

Кроме этого, предусмотрено расширение главного корпуса крематория, который начал работу в 1973 году, создание нового кремационного цеха, закупка дополнительных холодильных камер для хранения тел, обустройство нескольких новых траурных залов с гидравлическими подъемниками для гробов, а также обновление в залах световых куполов.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

В проекте также говорится об обустройстве зоны "одного окна" для оформления услуг, реконструкция инженерных сетей и залов. Въезд на территорию комплекса, площадь которого составляет 82 тыс. кв. м (с гаражом, складами и двумя бассейнами), оснастят смотровыми пунктами, на которых "рентгеном будут просвечивать гробы", и фонтанами.

Также смотрите: Жители Ростова-на-Дону жалуются на духоту от работы крематория: "Трубы расскаляются. Когда Гитлер сжигал людей в печах, такого эффекта не было". ВИДЕО

россия (97457) потери (4569) крематорий (21)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
показать весь комментарий
30.09.2025 21:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таскать вам - не перетаскать
показать весь комментарий
30.09.2025 21:19 Ответить
мабуть на поставку чеських печей табу не працює ))
показать весь комментарий
30.09.2025 21:22 Ответить
Чехи дуже скучили за руськими танками якіми їх давили у 1968 році
показать весь комментарий
30.09.2025 21:45 Ответить
....і про конвеєрну стрічку не забудьте.Утилізація кацапні має бути максимально автоматизована.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:25 Ответить
а фонтан нафіга? Ковбасний цех практичніше і прибутковіше.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:28 Ответить
Цікаво, як там китайці зі своїми мільярдами справляються?
Могли ж васалам печі підкинути.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:32 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2025 21:34 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2025 21:41 Ответить
Нах*й трупаки возити до Ульянограда?
Це скоріш на перспективу, для війни з Європою.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:41 Ответить
Строєм, строєм в крематорій.
Не потрібен санаторій.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:42 Ответить
 
 