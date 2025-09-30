240 кремацій на добу: через великі втрати у війні проти України Росія будує найбільший крематорій у Європі

Влада Санкт-Петербурга, ймовірно, через важкі фронтові втрати в Україні, вирішила провести модернізацію і значно збільшити міський крематорій, щоб зробити його найбільшим у Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times.

Згідно з даними на сайті держзакупівель, тільки розробка проєкту з оновлення об'єкта обійшлася у 207 млн рублів (вартість реалізації та строки не зазначені).

Як зазначається, у крематорії розмістять шість додаткових чеських печей Tabo (всього їх буде 20), і це дасть можливість проводити до 240 кремацій на добу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія втратила 1 млн солдатів убитими та пораненими, щоб захопити 1% території України, - Макрон

Також буде закуплено два кремулятори - установки, що подрібнюють останки тіла після кремації до стану дрібного праху.

Крім цього, передбачено розширення головного корпусу крематорію, який розпочав роботу в 1973 році, створення нового кремаційного цеху, закупівля додаткових холодильних камер для зберігання тіл, облаштування кількох нових траурних залів з гідравлічними підйомниками для трун, а також оновлення в залах світлових куполів.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

У проєкті також ідеться про облаштування зони "одного вікна" для оформлення послуг, реконструкція інженерних мереж та залів. В'їзд на територію комплексу, площа якого становить 82 тис. кв. м (з гаражем, складами і двома басейнами), оснастять оглядовими пунктами, на яких "рентгеном будуть просвічувати труни", і фонтанами.

Також дивіться: Мешканці Ростова-на-Дону скаржаться на задуху від роботи крематорію: "Трубы расскаляются. Когда Гитлер сжигал людей в печах, такого эффекта не было". ВIДЕО