240 кремацій на добу: через великі втрати у війні проти України Росія будує найбільший крематорій у Європі

кладовище в рф

Влада Санкт-Петербурга, ймовірно, через важкі фронтові втрати в Україні, вирішила провести модернізацію і значно збільшити міський крематорій, щоб зробити його найбільшим у Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times.

Згідно з даними на сайті держзакупівель, тільки розробка проєкту з оновлення об'єкта обійшлася у 207 млн рублів (вартість реалізації та строки не зазначені).

Як зазначається, у крематорії розмістять шість додаткових чеських печей Tabo (всього їх буде 20), і це дасть можливість проводити до 240 кремацій на добу.

Росія втратила 1 млн солдатів убитими та пораненими, щоб захопити 1% території України, - Макрон

Також буде закуплено два кремулятори - установки, що подрібнюють останки тіла після кремації до стану дрібного праху.

Крім цього, передбачено розширення головного корпусу крематорію, який розпочав роботу в 1973 році, створення нового кремаційного цеху, закупівля додаткових холодильних камер для зберігання тіл, облаштування кількох нових траурних залів з гідравлічними підйомниками для трун, а також оновлення в залах світлових куполів.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

У проєкті також ідеться про облаштування зони "одного вікна" для оформлення послуг, реконструкція інженерних мереж та залів. В'їзд на територію комплексу, площа якого становить 82 тис. кв. м (з гаражем, складами і двома басейнами), оснастять оглядовими пунктами, на яких "рентгеном будуть просвічувати труни", і фонтанами.

Мешканці Ростова-на-Дону скаржаться на задуху від роботи крематорію: "Трубы расскаляются. Когда Гитлер сжигал людей в печах, такого эффекта не было". ВIДЕО

Автор: 

росія (68102) втрати (4584) крематорій (28)
Топ коментарі
+4
Таскать вам - не перетаскать
показати весь коментар
30.09.2025 21:19 Відповісти
+4
Нах*й трупаки возити до Ульянограда?
Це скоріш на перспективу, для війни з Європою.
показати весь коментар
30.09.2025 21:41 Відповісти
+3
показати весь коментар
30.09.2025 21:34 Відповісти
показати весь коментар
мабуть на поставку чеських печей табу не працює ))
показати весь коментар
30.09.2025 21:22 Відповісти
Чехи дуже скучили за руськими танками якіми їх давили у 1968 році
показати весь коментар
30.09.2025 21:45 Відповісти
....і про конвеєрну стрічку не забудьте.Утилізація кацапні має бути максимально автоматизована.
показати весь коментар
30.09.2025 21:25 Відповісти
а фонтан нафіга? Ковбасний цех практичніше і прибутковіше.
показати весь коментар
30.09.2025 21:28 Відповісти
Цікаво, як там китайці зі своїми мільярдами справляються?
Могли ж васалам печі підкинути.
показати весь коментар
30.09.2025 21:32 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2025 21:34 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
Тоже об этом подумал
показати весь коментар
30.09.2025 21:56 Відповісти
Строєм, строєм в крематорій.
Не потрібен санаторій.
показати весь коментар
30.09.2025 21:42 Відповісти
Перепрошую, але нах*?:%;я кацапні у крематорії 2 басейни? Гульбанити зі шлюхами проводи за пагібшим воЙном?
Це прям якийсь зовсім асобий путь.
показати весь коментар
30.09.2025 22:19 Відповісти
Тодi вже вирийте собi найбiльшу у свiтi могилу.
показати весь коментар
30.09.2025 22:20 Відповісти
ат всіво сєрца жилаєм вам нє астанавлівацца. Пастройтє самоє бальшоє кладбіщє в мірє, жилатільно размєром со всю вашу срану ілі страну (как правільно?) - ат брямска до владівастока
показати весь коментар
30.09.2025 22:23 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2025 22:34 Відповісти
Росія будує найбільший крематорій у Європі - вялічіє воно таке.
показати весь коментар
30.09.2025 22:34 Відповісти
і гектарів двісті виділити під найбільший у Європі колумбарій. А краще чотириста.
показати весь коментар
30.09.2025 22:35 Відповісти
а чого не написали - кремулятори теж будуть чеські? чи може угорщина поставить безкоштовно у якості гуманітарної допомоги?
показати весь коментар
30.09.2025 22:40 Відповісти
 
 