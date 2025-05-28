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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Мешканці Ростова-на-Дону скаржаться на задуху від роботи крематорію: "Трубы расскаляются. Когда Гитлер сжигал людей в печах, такого эффекта не было". ВIДЕО

У мережі опублікований відео, на якому росіянин розповідає про високі темпи роботи крематорію у російському Ростові-на Дону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік на записі каже, що труби установи розжарюються до червоного кольору, а околиці заповнює задушливий запах спалених тіл. Росіянин підозрює владу у масовому спалення тіл російських військових ліквідованих в Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чиновник із РФ пропонує опалювати житло росіян теплом від спалювання тіл у крематоріях: "Это очень экологично ". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) втрати (4434) крематорій (26)


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Топ коментарі
+27
русня -не люди , хай палять
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28.05.2025 14:47
+24
Двіжуха, а вони дурні не розуміють і жаліються
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28.05.2025 14:49
+20
Мясніковський район, крематорій - рашистський феншуй.
А звідки автор відео знає як крематорії Гітлера працювали?
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28.05.2025 14:49
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русня -не люди , хай палять
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28.05.2025 14:47 Відповісти
Андрофаги.
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28.05.2025 14:56 Відповісти
фаги чи фахи кацапи, але...

гаряча вода в Растрове єсть !!!

.
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28.05.2025 15:31 Відповісти
Угу..І ціна за опалення копійчана.
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28.05.2025 15:54 Відповісти
Попутно воду гріють крематорії ....
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28.05.2025 16:01 Відповісти
Двіжуха, а вони дурні не розуміють і жаліються
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28.05.2025 14:49 Відповісти
треба терміново такі крематорії у всіх н/п на **********
чим більше спалять - тим тепліше кацапам буде влітку
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28.05.2025 14:49 Відповісти
Нехай холопи побільше нюхають русскага духа.
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28.05.2025 14:52 Відповісти
Мясніковський район, крематорій - рашистський феншуй.
А звідки автор відео знає як крематорії Гітлера працювали?
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28.05.2025 14:49 Відповісти
Ну так он сам тела закидывал
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28.05.2025 14:51 Відповісти
дєди не тільки "ваєвалі" , але й палили
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28.05.2025 14:52 Відповісти
та підрахували вже, що потужності тих крематоріїв в гітлерівських концтаборах фізично не могли спалити й сотої частини того, що їм зараз приписують. І це навіть без скидки на те, що у німців був дефіцит палива
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28.05.2025 15:17 Відповісти
Епічне відео! По-любому ввійде в підручники з історії.
Як ліліпутін проводить сво та геноцид руссіх - аж труби крематорію красніють від "усілій защітіть рускоговорящіх"
Що порадити?
Звонити в грінпіс - вони знають все про ЗАЄС, зате нічого не знають про Кагховську катасрофу та смог крематоріїв ліліпутіна.
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28.05.2025 14:52 Відповісти
чи є кваліфікований пєчнік на Цензорі ?

чому таке полум'я з труби ?
чи щоб страшніше було ?

.
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28.05.2025 15:34 Відповісти
Пєчнік, поніматє - лі, ето довольно нєоднозначноє слово.
І скорєє всєго там імєнно такіє нєоднозначниє.
А єщє скорєє - там поворовали електроблокі, і сдалі в скупку.
Ну, і + бояришнік.....
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28.05.2025 15:42 Відповісти
У Гітлера інженери німецькі були, не те що у вас.
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28.05.2025 14:54 Відповісти
Інженери Гітлера - лохи в порівнянні з рашистами. Так топити трупами щоб труба нагадувала ракетний двигун треба мати неабиякі знання.
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28.05.2025 14:57 Відповісти
Треба мати ***** газу, та й все.
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28.05.2025 15:03 Відповісти
Да нє надо. Совєтскіє інжєнєри, тожє билі нє ликом шіти:

«І. Д. Берг (1905 , Москва - 7 березня 1939 , Москва ) - радянський працівник НКВС, лейтенант держбезпеки, начальник АГВ (адмніністративно-господарського відділу) УНКВС по Московській області. Вважається винахідником «душогубки» - автомобіля, в кузові котрого вихлопними газами вбивали засуджених на смерть людей.»
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28.05.2025 15:00 Відповісти
Засунути вихлопну трубу в залізну коробку - не треба великого розуму.
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28.05.2025 15:02 Відповісти
Та воно, «просто» - коли побачив кимось зроблене.
А оно на цілому континенті Північної та Південної Америки,
так не знайшось того, хто б винайшов колесо.
А в Європі хтось знайшовся.
Перший.
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28.05.2025 15:14 Відповісти
І мова не про складність, а про першість.
Хтось першим винайшов колесо, а совєтьскій інженєр прославився газєнвагєном.
А «Новічьок» ? Просто?
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28.05.2025 15:19 Відповісти
Тут мова не про першість, а про якість.
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28.05.2025 15:20 Відповісти
Ти хочеш подискувати про ККД газєнвагєна совєтского інжєнєра І.Д. Берга і газєнваєна скопійованого хвальоними есєсовськімі інжєнєрамі ?
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28.05.2025 15:26 Відповісти
Я хочу сказати, що якщо печі так погано працюють, значить їх спроєктували сракою.
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28.05.2025 15:28 Відповісти
я абсолютно певен, що колесо віднайшов скепнийтінженер !
і саме для газенвагена !

.
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28.05.2025 15:40 Відповісти
І перша амеба на Землі була узькочєлюстной.
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28.05.2025 15:40 Відповісти
протокомуністічєской....
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28.05.2025 15:44 Відповісти
із величезним хрестом на пузі та зіркою на лобі

.
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28.05.2025 15:58 Відповісти
Щоб газ горів, в піч повинно надходити повітря, яке містить кисень. Тому і горить над трубою.
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28.05.2025 18:04 Відповісти
а випробування показали, що це тупо не рентабельно - розстрілювати коло ями набагато дешевше…
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28.05.2025 15:20 Відповісти
Ви нічого нє панімаєтє !
формула існування рашки:

газу дофуя - ума нє нада

.
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28.05.2025 16:00 Відповісти
То солодкий «дим атєчєства».
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28.05.2025 14:54 Відповісти
То запросіть до себе працівників Освенциму, нехай проведуть майстер-клас для підвищення кваліфікації.
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28.05.2025 14:56 Відповісти
працівники Освенциму нервово курять в сторонці.
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28.05.2025 15:00 Відповісти
по війні Радянский Союз користувався Освенцимом набагато довше Гітлера. Коли його нарешті віддали полякам, то документи вивезли в Москву і вони досі засекречені та не вивчені - схоже совєти знищили там людей більше за гітлера
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28.05.2025 15:27 Відповісти
Гнилозубый "хороший узкий".
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28.05.2025 14:58 Відповісти
Танунах!!!
Дишітє глубжє! То шашликі з танкістів. І не тільки...
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28.05.2025 14:58 Відповісти
Дихайте глибше!
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28.05.2025 15:00 Відповісти
М'ясокомбінати не справляються, дрлучають крематорії. Орчихи ще нарожают.
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28.05.2025 15:01 Відповісти
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28.05.2025 15:05 Відповісти
"скрепні" палять "людей" як худобу.... а потім по дуроскопу розповіді, як вони з повагою відносяться до загиблих...
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28.05.2025 15:06 Відповісти
Тут важко не погодитись. Свинособаки смердять не тільки живі, а й дохлі, а коли їх спалюють ще більше смердять
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28.05.2025 15:10 Відповісти
Цей дьім атєчества ім сладак і пріятєн
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28.05.2025 15:12 Відповісти
Хана мужику - тепер в іноагенти запишуть ...
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28.05.2025 15:13 Відповісти
Радуйтесь, бараны. Подгон вам от Украины: тепловая электростанция.
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28.05.2025 15:20 Відповісти
тут Хйло как-то немногоходовочно "работает", без "ваенной смекалки" - надо было делать консервы и продавать китайцам.
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28.05.2025 15:21 Відповісти
Ссоритесь суки все 140 млн пидаров!
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28.05.2025 15:36 Відповісти
хай працюють у 3 зміни курви....
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28.05.2025 15:37 Відповісти
Побільше вам такої роботи, братики
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28.05.2025 15:39 Відповісти
+ 💯 👍🏿!

"работайтє, братья !"


.
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28.05.2025 16:02 Відповісти
Так це тіко 2 труби , нажаль, не 20 і не 30 чого жалітися? 🤔
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28.05.2025 16:05 Відповісти
Это прекрасно.
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28.05.2025 16:06 Відповісти
Трубы самопроизвольно вышли на режим форсажа! Кацапы, не теряйте темпа!
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28.05.2025 16:09 Відповісти
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28.05.2025 16:11 Відповісти
Моторошний запах смерті, дим та сажа від горілих тіл дістає тилових рашистів-мешканців путінського Ростову-на -Дону.
Жахливий сморід з червоних від жару труб крематорію нагадує ростовськім скрєпним про війну в Україні, про тисячі рефрижераторів з трупами путінських "асвабадітєлєй", які безперервно надходять з України...
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28.05.2025 16:11 Відповісти
А Українці навпаки вимагають щоб більше продуктивність тої сфери була 🙏🙏🙏❤️
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28.05.2025 16:14 Відповісти
А ваньки йдуть сдихати.в надії на велики грощі-спалили та все...ніяких грошей.зник без весті...Які дурні ваньки...
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28.05.2025 16:21 Відповісти
можуть палити і жертв маріуполя та окупованих територій, щоб знищити локази.
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28.05.2025 17:16 Відповісти
нєт тєла-нєт бєлай лади...
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28.05.2025 18:51 Відповісти
Не понимаю. Какого-то хрена пристали к Гитлеру как пьяный к забору.
Ваши ленины и Сталины. Уничтожили людей столько что гитлеру... и не снилось!
Гитлер хвала Богу здох !!давно
А вот дело Ленина и Сталина...живёт...
Людоеды!!!
Племя людоедов где вождь всегда людоед!!
Иначе у москалей не бывает
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28.05.2025 19:16 Відповісти
Кладовища занадто розрослися і дуже наглядно демонструють справжні успіхи СВО?
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28.05.2025 20:21 Відповісти
ВСУ работают круглосуточно!!🤡🥳🤗🤪🤣
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28.05.2025 21:29 Відповісти
наші кабани,лисиці, собаки та раки зїдають більше, ніж спалює той крематорій.
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29.05.2025 00:00 Відповісти
 
 