Мешканці Ростова-на-Дону скаржаться на задуху від роботи крематорію: "Трубы расскаляются. Когда Гитлер сжигал людей в печах, такого эффекта не было". ВIДЕО

У мережі опублікований відео, на якому росіянин розповідає про високі темпи роботи крематорію у російському Ростові-на Дону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік на записі каже, що труби установи розжарюються до червоного кольору, а околиці заповнює задушливий запах спалених тіл. Росіянин підозрює владу у масовому спалення тіл російських військових ліквідованих в Україні.

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