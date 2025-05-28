Жители Ростова-на-Дону жалуются на духоту от работы крематория: "Трубы расшатываются. Когда Гитлер сжигал людей в печах, такого эффекта не было". ВИДЕО
В сети опубликовано видео, на котором россиянин рассказывает о высоких темпах работы крематория в российском Ростове-на-Дону.
Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина на записи говорит, что трубы учреждения раскаляются до красного цвета, а окрестности заполняет удушливый запах сожженных тел. Россиянин подозревает власти в массовом сожжении тел российских военных, ликвидированных в Украине.
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+26 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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гаряча вода в Растрове єсть !!!
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чим більше спалять - тим тепліше кацапам буде влітку
А звідки автор відео знає як крематорії Гітлера працювали?
Як ліліпутін проводить сво та геноцид руссіх - аж труби крематорію красніють від "усілій защітіть рускоговорящіх"
Що порадити?
Звонити в грінпіс - вони знають все про ЗАЄС, зате нічого не знають про Кагховську катасрофу та смог крематоріїв ліліпутіна.
чому таке полум'я з труби ?
чи щоб страшніше було ?
.
І скорєє всєго там імєнно такіє нєоднозначниє.
А єщє скорєє - там поворовали електроблокі, і сдалі в скупку.
Ну, і + бояришнік.....
«І. Д. Берг (1905 , Москва - 7 березня 1939 , Москва ) - радянський працівник НКВС, лейтенант держбезпеки, начальник АГВ (адмніністративно-господарського відділу) УНКВС по Московській області. Вважається винахідником «душогубки» - автомобіля, в кузові котрого вихлопними газами вбивали засуджених на смерть людей.»
А оно на цілому континенті Північної та Південної Америки,
так не знайшось того, хто б винайшов колесо.
А в Європі хтось знайшовся.
Перший.
Хтось першим винайшов колесо, а совєтьскій інженєр прославився газєнвагєном.
А «Новічьок» ? Просто?
і саме для газенвагена !
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формула існування рашки:
газу дофуя - ума нє нада
.
Дишітє глубжє! То шашликі з танкістів. І не тільки...
"работайтє, братья !"
.
Жахливий сморід з червоних від жару труб крематорію нагадує ростовськім скрєпним про війну в Україні, про тисячі рефрижераторів з трупами путінських "асвабадітєлєй", які безперервно надходять з України...
Ваши ленины и Сталины. Уничтожили людей столько что гитлеру... и не снилось!
Гитлер хвала Богу здох !!давно
А вот дело Ленина и Сталина...живёт...
Людоеды!!!
Племя людоедов где вождь всегда людоед!!
Иначе у москалей не бывает