Жители Ростова-на-Дону жалуются на духоту от работы крематория: "Трубы расшатываются. Когда Гитлер сжигал людей в печах, такого эффекта не было". ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором россиянин рассказывает о высоких темпах работы крематория в российском Ростове-на-Дону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина на записи говорит, что трубы учреждения раскаляются до красного цвета, а окрестности заполняет удушливый запах сожженных тел. Россиянин подозревает власти в массовом сожжении тел российских военных, ликвидированных в Украине.

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