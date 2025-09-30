Россия занижает потери на Херсонском направлении: разрешено указывать только 10 погибших - "АТЕШ"
Командование российских войск на Херсонском направлении пытается скрывать реальные масштабы потерь, вводя негласные правила занижения количества погибших.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме заявили представители движения "АТЕШ".
Военные 385-го десантно-штурмового полка сообщают, что из-за значительных потерь от FPV-дронов, артиллерии и боев на островах командование приказывает указывать не более 10 погибших. Остальных записывают как пропавших без вести или раненых.
Солдаты, которые пытаются донести правду до высшего командования, подвергаются жестокому наказанию. Над ними устраивают полевые суды, держат в ямах неделями под палящим солнцем, а тех, кто говорит правду, публично избивают.
Движение "АТЕШ" призывает всех российских военнослужащих не мириться с преступлениями командиров и обращаться за конфиденциальной помощью.
