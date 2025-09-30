Росія занижує втрати на Херсонському напрямку: дозволено вказувати лише 10 загиблих, - рух "АТЕШ"

Командування російських військ на Херсонському напрямку намагається приховувати реальні масштаби втрат, запроваджуючи негласні правила заниження кількості загиблих.

про це в Телеграмі заявили представники руху "АТЕШ".

Військові 385-го десантно-штурмового полку повідомляють, що через значні втрати від FPV-дронів, артилерії та боїв на островах командування наказує вказувати не більше 10 загиблих. Решту записують як зниклих безвісти або поранених.

Солдати, які намагаються донести правду до вищого командування, зазнають жорстокого покарання. Над ними влаштовують польові суди, тримають у ямах тижнями під палючим сонцем, а тих, хто говорить правду, публічно б’ють.

Рух "АТЕШ" закликає всіх російських військовослужбовців не миритися зі злочинами командирів та звертатися за конфіденційною допомогою.

