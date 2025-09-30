На фронте 137 боестолкновений, больше всего враг атаковал на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 137 боевых столкновений.

Сегодня российские войска нанесли 31 авиационный удар, сбросив 55 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 1552 дроны-камикадзе и осуществили 2733 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили пять штурмовых действий оккупантов, сейчас идет бой. Кроме того, враг нанес десять авиаударов, сбросив 19 управляемых авиабомб, а также совершил 117 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых девять - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенного пункта Купянск и в сторону Петропавловки и Песчаного. Украинские защитники остановили три вражеские атаки, еще два боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Шандриголово, Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Ямполовка и в сторону Дробышево, один бой до сих пор продолжается.

Шесть штурмовых действий отбили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в сторону Ямполя, Дроновки и в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили три атаки оккупантов в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении россияне 13 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки, Яблоновки, Катериновки, Русиного Яра и Полтавки. Наши воины остановили все вражеские атаки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 42 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ореховое и Филия. В некоторых локациях бои не утихают до сих пор. По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 138 оккупантов, из них 82 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили пять единиц автомобильной техники и 15 БПЛА; также поражены два автомобиля и пять укрытий для личного состава оккупантов.

На Новопавловском направлении враг 20 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Вороное, Сосновка, Январское, Калиновское, Терновое, Ольговское и Новогригорьевка, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов в районе Полтавки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три штурмовых действия захватчиков, в районе Плавней и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил пять тщетных попыток приблизиться к нашим позициям.

