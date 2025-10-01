РУС
Новости Результат работы ПВО
769 2

Обезврежены 44 из 49 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 5 ракет и БПЛА, - Воздушные силы

ппо уничтожает шахеды

В ночь на 01 октября 2025 года войска РФ атаковали Украину 49-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, противокорабельной ракетой "Оникс" (район пуска - ВОТ Крыма), а также четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (пуски из Орловской обл. - РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Также читайте: ПВО сбила или подавила 46 вражеских БпЛА из 65, - Воздушные силы

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 44 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.

"Зафиксировано попадание 5 ракет и БПЛА противника на 6 локациях", - добавили в Воздушных силах.

Автор: 

ракеты (3733) дроны (4890) Воздушные силы (2708)
З святом Покрова
01.10.2025 10:20 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskaoksana?__cft__[0]=AZVxA3gX0XFs-FJrcFvEnqZv4uSVQJqNvRpu1r3UefKuiXsBUYBF2-t5lsOKskZZl9W1ws7lWoG2ceTMVtYiUVwowlGTP78Ml9UVhzztvfZ3eMcnKXlYeDuwa2j6c3TiSAyZDI6ofazh_87Olp1DviX2UbqotuoGHGa4dBjLU21wpyYlhCpz4gKYV36OQrdau7U&__tn__=-UC*F Оксана Корчинська

Дякуємо за службу всім нашим воїнам, Україна тримається тільки на Вас
! Нехай Богородиця кожному буде захистом
Вшановуємо памʼять тих побратимів й посестер , які віддали своє життя
01.10.2025 10:22 Ответить
 
 