Обезврежены 44 из 49 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 5 ракет и БПЛА, - Воздушные силы
В ночь на 01 октября 2025 года войска РФ атаковали Украину 49-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, противокорабельной ракетой "Оникс" (район пуска - ВОТ Крыма), а также четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (пуски из Орловской обл. - РФ).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 44 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.
"Зафиксировано попадание 5 ракет и БПЛА противника на 6 локациях", - добавили в Воздушных силах.
Дякуємо за службу всім нашим воїнам, Україна тримається тільки на Вас
! Нехай Богородиця кожному буде захистом
Вшановуємо памʼять тих побратимів й посестер , які віддали своє життя