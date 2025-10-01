Знешкоджено 44 із 49 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 5 ракет та БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 01 жовтня 2025 року війська РФ атакували Україну 49-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, протикорабельною ракетою "Онікс" (район пуску - ТОТ Криму), а також чотирма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Орловської обл. - РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також читайте: ППО збила або подавила 46 ворожих БпЛА з 65, - Повітряні сили

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 44 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

"Зафіксовано влучання 5 ракет та БпЛА противника на 6 локаціях", - додали в Повітряних силах.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!