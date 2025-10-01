Знешкоджено 44 із 49 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 5 ракет та БпЛА, - Повітряні сили
У ніч на 01 жовтня 2025 року війська РФ атакували Україну 49-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, протикорабельною ракетою "Онікс" (район пуску - ТОТ Криму), а також чотирма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Орловської обл. - РФ).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 44 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.
"Зафіксовано влучання 5 ракет та БпЛА противника на 6 локаціях", - додали в Повітряних силах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дякуємо за службу всім нашим воїнам, Україна тримається тільки на Вас
! Нехай Богородиця кожному буде захистом
Вшановуємо памʼять тих побратимів й посестер , які віддали своє життя