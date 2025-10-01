Зеленский: Украина не потеряет свою военную силу, приобретенную во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сохранит военную мощь, добытую за годы войны с Россией.

Об этом он сказал во время церемонии принятия клятвы лицеиста и награждения военных ко Дню защитников и защитниц, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский подчеркнул, что украинцы прошли через века попыток уничтожить их государственность и всегда возрождались после поражений империй. По его словам, сейчас страна выстоит и в противостоянии с Россией.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

"Каждая попытка покорить Украину завершалась только тем, что Украина возрождается. Все попытки стереть Украину и украинцев завершались тем, что враждебные империи рассыпались", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не впервые защищается от агрессии РФ, но сейчас делает это наиболее дальнобойно и эффективно. Он отметил, что цель - гарантировать будущим поколениям жизнь без войны, террора и угроз.

Глава государства добавил, что Украина не потеряет партнеров и глобальной поддержки, которой раньше не хватало. Он подписал указы о награждении более 1,6 тыс. военных и силовиков. Всего с начала полномасштабного вторжения награды получили почти 124 тыс. украинцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Никакого кумовства", "посадка коррупционеров" и "избавлюсь от кортежей": СМИ проанализировали, какие обещания Зеленского не стали реальностью. ВИДЕО