РУС
Агрессия России против Украины
685 13

Зеленский: Украина не потеряет свою военную силу, приобретенную во время войны

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сохранит военную мощь, добытую за годы войны с Россией.

Об этом он сказал во время церемонии принятия клятвы лицеиста и награждения военных ко Дню защитников и защитниц, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский подчеркнул, что украинцы прошли через века попыток уничтожить их государственность и всегда возрождались после поражений империй. По его словам, сейчас страна выстоит и в противостоянии с Россией.

"Каждая попытка покорить Украину завершалась только тем, что Украина возрождается. Все попытки стереть Украину и украинцев завершались тем, что враждебные империи рассыпались", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не впервые защищается от агрессии РФ, но сейчас делает это наиболее дальнобойно и эффективно. Он отметил, что цель - гарантировать будущим поколениям жизнь без войны, террора и угроз.

Глава государства добавил, что Украина не потеряет партнеров и глобальной поддержки, которой раньше не хватало. Он подписал указы о награждении более 1,6 тыс. военных и силовиков. Всего с начала полномасштабного вторжения награды получили почти 124 тыс. украинцев.

Автор: 

Зеленский Владимир (22118) война в Украине (6371)
Топ комментарии
+4
🤡 піз* ун !!! кожного дня ,ти та сирський , здаєте нашу Україну ! **** невдобна !!!
01.10.2025 12:09 Ответить
+2
тричі склав, це відомий факт)
01.10.2025 12:12 Ответить
+2
інфа є, що 4
01.10.2025 12:14 Ответить
А він сам теж там присягу склав?
01.10.2025 12:04 Ответить
тричі склав, це відомий факт)
01.10.2025 12:12 Ответить
інфа є, що 4
01.10.2025 12:14 Ответить
Війні вже гаплик?
01.10.2025 12:06 Ответить
🤡 піз* ун !!! кожного дня ,ти та сирський , здаєте нашу Україну ! **** невдобна !!!
01.10.2025 12:09 Ответить
Ні,не втратить! Але ти(зє),залишившись при владі,зробиш все,що зможеш,для її знищеня.
01.10.2025 12:19 Ответить
А ухилянт до цього, не має ЖОДНОГО ВІДНОШЕННЯ, з 2019 року!!
Вітання Захисникам і Захисницям України!! Сил і здоров'я!!
01.10.2025 12:26 Ответить
Ага-ага, кістяк армії і далі будуть складати бусифіковані, бідні\хворі і діди 55+. Так тримати!
01.10.2025 12:27 Ответить
досвід звично залишиться, але техніка витрачається кожен день
01.10.2025 12:28 Ответить
"Якщо би ми збільшили армію, ми би не могли БУДУВАТИ ДОРОГИ!" (с) Зеленський 2022 рік
01.10.2025 12:29 Ответить
"Глава держави додав, що Україна не втратить партнерів і глобальної підтримки, якої раніше бракувало." Ой не факт, после того как натиск путлера стал слабеть европа уже начинает давать бабки исключительно на кредитной основе, даже те пресловые 140 млрд, но то кредит и не понятно как его отдавать если путлер платить откажется репарации
01.10.2025 12:33 Ответить
Гнида, яка радила видобувати електрику з майданівців, потім вшановувала пам'ять Небесної сотні. Ця сама гнида, яка називала Ющенка «сеньйор-голодомор», потім приносила квіти до збудованого Віктором Андрійовичем пам'ятника жертвам Голодомору. І саме ця гнида, яка скорочувала армію, розформовувала військові бригади, відмовляла в додатковому фінансуванні, наказувала опустити зброю тому що гнида не лох, а заоаз ще намагається звинуватити військових у здачі Півдня - закликає вшанувати мовчанням памʼять наших полеглих захисників.


Це тому, що гнида тимчасова, а Україна вічна. Тому, що гниду не згадають через десять років, забудуть через сором і огиду, а пам'ятати українці будуть свою ідентичність, свою мову, віру, армію, історію, свої трагедії і свої звитяги, своїх героїв і своїх гетьманів.
01.10.2025 12:43 Ответить
Воно геть відірване від реальності
01.10.2025 13:01 Ответить
 
 