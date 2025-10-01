Зеленский: Украина не потеряет свою военную силу, приобретенную во время войны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сохранит военную мощь, добытую за годы войны с Россией.
Об этом он сказал во время церемонии принятия клятвы лицеиста и награждения военных ко Дню защитников и защитниц, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский подчеркнул, что украинцы прошли через века попыток уничтожить их государственность и всегда возрождались после поражений империй. По его словам, сейчас страна выстоит и в противостоянии с Россией.
"Каждая попытка покорить Украину завершалась только тем, что Украина возрождается. Все попытки стереть Украину и украинцев завершались тем, что враждебные империи рассыпались", - подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина не впервые защищается от агрессии РФ, но сейчас делает это наиболее дальнобойно и эффективно. Он отметил, что цель - гарантировать будущим поколениям жизнь без войны, террора и угроз.
Глава государства добавил, что Украина не потеряет партнеров и глобальной поддержки, которой раньше не хватало. Он подписал указы о награждении более 1,6 тыс. военных и силовиков. Всего с начала полномасштабного вторжения награды получили почти 124 тыс. украинцев.
Вітання Захисникам і Захисницям України!! Сил і здоров'я!!
Це тому, що гнида тимчасова, а Україна вічна. Тому, що гниду не згадають через десять років, забудуть через сором і огиду, а пам'ятати українці будуть свою ідентичність, свою мову, віру, армію, історію, свої трагедії і свої звитяги, своїх героїв і своїх гетьманів.