Зеленський: Україна не втратить своєї воєнної сили, набутої під час війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна збереже воєнну потугу, здобуту за роки війни з Росією.

Про це він сказав під час церемонії складання клятви ліцеїста та нагородження військових до Дня захисників і захисниць, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський наголосив, що українці пройшли через століття спроб знищити їхню державність і завжди відроджувалися після поразок імперій. За його словами, нині країна вистоїть і у протистоянні з Росією.

"Кожна спроба підкорити Україну завершувалася тільки тим, що Україна відроджується. Всі спроби стерти Україну і українців завершувалися тим, що ворожі імперії розсипалися", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна не вперше захищається від агресії РФ, але нині робить це найбільш далекобійно та ефективно. Він зазначив, що мета - гарантувати майбутнім поколінням життя без війни, терору та загроз.

Глава держави додав, що Україна не втратить партнерів і глобальної підтримки, якої раніше бракувало. Він підписав укази про нагородження понад 1,6 тис. військових та силовиків. Загалом від початку повномасштабного вторгнення відзнаки отримали майже 124 тис. українців.

