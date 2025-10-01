УКР
Зеленський: Україна не втратить своєї воєнної сили, набутої під час війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна збереже воєнну потугу, здобуту за роки війни з Росією.

Про це він сказав під час церемонії складання клятви ліцеїста та нагородження військових до Дня захисників і захисниць, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський наголосив, що українці пройшли через століття спроб знищити їхню державність і завжди відроджувалися після поразок імперій. За його словами, нині країна вистоїть і у протистоянні з Росією.

"Кожна спроба підкорити Україну завершувалася тільки тим, що Україна відроджується. Всі спроби стерти Україну і українців завершувалися тим, що ворожі імперії розсипалися", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна не вперше захищається від агресії РФ, але нині робить це найбільш далекобійно та ефективно. Він зазначив, що мета - гарантувати майбутнім поколінням життя без війни, терору та загроз.

Глава держави додав, що Україна не втратить партнерів і глобальної підтримки, якої раніше бракувало. Він підписав укази про нагородження понад 1,6 тис. військових та силовиків. Загалом від початку повномасштабного вторгнення відзнаки отримали майже 124 тис. українців.

+3
🤡 піз* ун !!! кожного дня ,ти та сирський , здаєте нашу Україну ! **** невдобна !!!
01.10.2025 12:09 Відповісти
+2
тричі склав, це відомий факт)
01.10.2025 12:12 Відповісти
+2
інфа є, що 4
01.10.2025 12:14 Відповісти
А він сам теж там присягу склав?
01.10.2025 12:04 Відповісти
тричі склав, це відомий факт)
01.10.2025 12:12 Відповісти
інфа є, що 4
01.10.2025 12:14 Відповісти
Війні вже гаплик?
01.10.2025 12:06 Відповісти
🤡 піз* ун !!! кожного дня ,ти та сирський , здаєте нашу Україну ! **** невдобна !!!
01.10.2025 12:09 Відповісти
Ні,не втратить! Але ти(зє),залишившись при владі,зробиш все,що зможеш,для її знищеня.
01.10.2025 12:19 Відповісти
А ухилянт до цього, не має ЖОДНОГО ВІДНОШЕННЯ, з 2019 року!!
Вітання Захисникам і Захисницям України!! Сил і здоров'я!!
01.10.2025 12:26 Відповісти
Ага-ага, кістяк армії і далі будуть складати бусифіковані, бідні\хворі і діди 55+. Так тримати!
01.10.2025 12:27 Відповісти
досвід звично залишиться, але техніка витрачається кожен день
01.10.2025 12:28 Відповісти
"Якщо би ми збільшили армію, ми би не могли БУДУВАТИ ДОРОГИ!" (с) Зеленський 2022 рік
01.10.2025 12:29 Відповісти
"Глава держави додав, що Україна не втратить партнерів і глобальної підтримки, якої раніше бракувало." Ой не факт, после того как натиск путлера стал слабеть европа уже начинает давать бабки исключительно на кредитной основе, даже те пресловые 140 млрд, но то кредит и не понятно как его отдавать если путлер платить откажется репарации
01.10.2025 12:33 Відповісти
 
 