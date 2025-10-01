В сентябре рашисты захватили 259 км² территории Украины, темпы оккупации упали почти вдвое, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

В сентябре темпы оккупации территорий Украины российскими войсками упали почти вдвое. Россияне смогли захватить 259 кв. км, это меньше всего начиная с мая

Как отмечается, в прошлом месяце враг оккупировал на 44% меньше территорий, чем в августе. За месяц россияне сумели занять 0.04% от всей площади страны и теперь общий показатель составляет 19.04%.

Аналитики сделали корреляцию штурмовых действий и отношение потерянных территорий по отрезкам фронта:

Новопавловский - 53% от всех кв. км (16% штурмовых действий за месяц);

Лиманский - 19% кв. км (10% шд)

Купянский - 14% кв. км (4% шд)

Покровский - 9% кв. км (31% шд)

Торецкий - 4% кв. км (8% шд)

Запорожье - 2% кв. км (2% шд)

Северский - 1% кв. км (7% шд)

Краматорский - 0% кв. км (3% шд)

Сумской - 0% кв. км (5% шд)

Ключевые выводы аналитиков:

Новопавловский - главный проблемный отрезок. Где количество продвижений значительно больше, чем штурмовых действий, а последние кадровые решения здесь не внушают большой надежды на улучшение.

Купянский - стал одним из лидеров антирейтинга и если бы не вовремя принятые решения, то мог бы закончиться трагедией. Но пока рано говорить, что угроза миновала, ведь битва за город продолжается.

Покровский - оборона остается чрезвычайно эффективной, ведь каждый 10-й кв. км оккупации приходится на данный участок, причем треть всех штурмов направлена на Покровск и его окрестности. Зато цена каждого метра здесь значительно выше, а также враг подобрался вплотную к городу с юга, а воевать в посадках и в городе - разные уровни сложности. Кроме того, глубины территории практически уже нет.