РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10014 посетителей онлайн
Новости Интенсивность российских штурмов Продвижение рф
481 4

В сентябре рашисты захватили 259 км² территории Украины, темпы оккупации упали почти вдвое, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

В сентябре темпы оккупации территорий Украины российскими войсками упали почти вдвое. Россияне смогли захватить 259 кв. км, это меньше всего начиная с мая

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в прошлом месяце враг оккупировал на 44% меньше территорий, чем в августе. За месяц россияне сумели занять 0.04% от всей площади страны и теперь общий показатель составляет 19.04%.

Аналитики сделали корреляцию штурмовых действий и отношение потерянных территорий по отрезкам фронта:

  • Новопавловский - 53% от всех кв. км (16% штурмовых действий за месяц);
  • Лиманский - 19% кв. км (10% шд)
  • Купянский - 14% кв. км (4% шд)
  • Покровский - 9% кв. км (31% шд)
  • Торецкий - 4% кв. км (8% шд)
  • Запорожье - 2% кв. км (2% шд)
  • Северский - 1% кв. км (7% шд)
  • Краматорский - 0% кв. км (3% шд)
  • Сумской - 0% кв. км (5% шд)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В августе рашисты захватили 464 км² территории Украины - темпы оккупации упали на 18%, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

Темпы оккупации в сентябре

Ключевые выводы аналитиков:

Новопавловский - главный проблемный отрезок. Где количество продвижений значительно больше, чем штурмовых действий, а последние кадровые решения здесь не внушают большой надежды на улучшение.

Купянский - стал одним из лидеров антирейтинга и если бы не вовремя принятые решения, то мог бы закончиться трагедией. Но пока рано говорить, что угроза миновала, ведь битва за город продолжается.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Покровский - оборона остается чрезвычайно эффективной, ведь каждый 10-й кв. км оккупации приходится на данный участок, причем треть всех штурмов направлена на Покровск и его окрестности. Зато цена каждого метра здесь значительно выше, а также враг подобрался вплотную к городу с юга, а воевать в посадках и в городе - разные уровни сложности. Кроме того, глубины территории практически уже нет.

Автор: 

оккупация (10313) война в Украине (6371) DeepState (284)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А якщо у жовтні буде захоплено в 2 рази менше (129,5 км²) - мені від того повинно бути краще???
показать весь комментарий
01.10.2025 12:56 Ответить
Немає половини Куп'янська, а в Deep State - прекрасна маркіза. А що з Отрадним у Харківській області - через тиждень зафарбуєте?
показать весь комментарий
01.10.2025 12:58 Ответить
Мабуть зниження темпів окупації - це добре, але сам факт окупації дуже негативний та дає рашистам надію на перемогу, хоча би локальну яка в докладах путлеру виростає до стратегічної.
показать весь комментарий
01.10.2025 13:16 Ответить
 
 