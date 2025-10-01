УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9582 відвідувача онлайн
Новини Інтенсивність російських штурмів Просування РФ
834 6

У вересні рашисти захопили 259 км² території України, темпи окупації впали майже вдвічі, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

У вересні темпи окупації територій України російськими військами впали майже вдвічі. Росіяни змогли захопити 259 кв. км, це найменше починаючи з травня

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, минулого місяця ворог окупував на 44% менше територій, ніж у серпні. За місяць росіяни зуміли зайняти 0.04% від усієї площі країни і тепер загальний показник становить 19.04%.

Аналітики зробили кореляцію штурмових дій та відношення втрачених територій по відтинках фронту:

  • Новопавлівський - 53% від усіх кв. км (16% штурмових дій за місяць);
  • Лиманський - 19% кв. км (10% шд)
  • Куп’янський - 14% кв. км (4% шд)
  • Покровський - 9% кв. км (31% шд)
  • Торецький - 4% кв. км (8% шд)
  • Запоріжжя - 2% кв. км (2% шд)
  • Сіверський - 1% кв. км (7% шд)
  • Краматорський - 0% кв. км (3% шд)
  • Сумський - 0% кв. км (5% шд)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У серпні рашисти захопили 464 км² території України – темпи окупації впали на 18%, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Темпи окупації у вересні

Ключові висновки аналітиків:

Новопавлівський - головний проблемний відтинок. Де кількість просувань значно більше, ніж штурмових дій, а останні кадрові рішення тут не вселяють великої надії на покращення.

Куп'янський - став одним із лідерів антирейтингу і якби не вчасно прийняті рішення, то міг би закінчитися трагедією. Але поки рано говорити, що загроза минула, адже битва за місто триває.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Покровський - оборона залишається надзвичайно ефективною, адже кожен 10-й кв. км окупації припадає на дану ділянку, при чому третина всіх штурмів направлена на Покровськ та його околиці. Натомість ціна кожного метру тут значно вища, а також ворог підібрався впритул до міста з півдня, а воювати в посадках і в місті - різні рівні складності. Крім того, глибини території практично вже нема.

Автор: 

окупація (6875) війна в Україні (6418) DeepState (285)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А якщо у жовтні буде захоплено в 2 рази менше (129,5 км²) - мені від того повинно бути краще???
показати весь коментар
01.10.2025 12:56 Відповісти
Немає половини Куп'янська, а в Deep State - прекрасна маркіза. А що з Отрадним у Харківській області - через тиждень зафарбуєте?
показати весь коментар
01.10.2025 12:58 Відповісти
Мабуть зниження темпів окупації - це добре, але сам факт окупації дуже негативний та дає рашистам надію на перемогу, хоча би локальну яка в докладах путлеру виростає до стратегічної.
показати весь коментар
01.10.2025 13:16 Відповісти
А це з урахуванням данних по звільненним теріторіям, чи без них.
показати весь коментар
01.10.2025 13:50 Відповісти
Більше 400 км. по факту. Найгірші втрати.
показати весь коментар
01.10.2025 14:01 Відповісти
 
 