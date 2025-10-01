У вересні рашисти захопили 259 км² території України, темпи окупації впали майже вдвічі, - DeepState. ІНФОГРАФІКА
У вересні темпи окупації територій України російськими військами впали майже вдвічі. Росіяни змогли захопити 259 кв. км, це найменше починаючи з травня
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, минулого місяця ворог окупував на 44% менше територій, ніж у серпні. За місяць росіяни зуміли зайняти 0.04% від усієї площі країни і тепер загальний показник становить 19.04%.
Аналітики зробили кореляцію штурмових дій та відношення втрачених територій по відтинках фронту:
- Новопавлівський - 53% від усіх кв. км (16% штурмових дій за місяць);
- Лиманський - 19% кв. км (10% шд)
- Куп’янський - 14% кв. км (4% шд)
- Покровський - 9% кв. км (31% шд)
- Торецький - 4% кв. км (8% шд)
- Запоріжжя - 2% кв. км (2% шд)
- Сіверський - 1% кв. км (7% шд)
- Краматорський - 0% кв. км (3% шд)
- Сумський - 0% кв. км (5% шд)
Ключові висновки аналітиків:
Новопавлівський - головний проблемний відтинок. Де кількість просувань значно більше, ніж штурмових дій, а останні кадрові рішення тут не вселяють великої надії на покращення.
Куп'янський - став одним із лідерів антирейтингу і якби не вчасно прийняті рішення, то міг би закінчитися трагедією. Але поки рано говорити, що загроза минула, адже битва за місто триває.
Покровський - оборона залишається надзвичайно ефективною, адже кожен 10-й кв. км окупації припадає на дану ділянку, при чому третина всіх штурмів направлена на Покровськ та його околиці. Натомість ціна кожного метру тут значно вища, а також ворог підібрався впритул до міста з півдня, а воювати в посадках і в місті - різні рівні складності. Крім того, глибини території практично вже нема.
