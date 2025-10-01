У вересні рашисти захопили 259 км² території України, темпи окупації впали майже вдвічі, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

У вересні темпи окупації територій України російськими військами впали майже вдвічі. Росіяни змогли захопити 259 кв. км, це найменше починаючи з травня

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, минулого місяця ворог окупував на 44% менше територій, ніж у серпні. За місяць росіяни зуміли зайняти 0.04% від усієї площі країни і тепер загальний показник становить 19.04%.

Аналітики зробили кореляцію штурмових дій та відношення втрачених територій по відтинках фронту:

Новопавлівський - 53% від усіх кв. км (16% штурмових дій за місяць);

Лиманський - 19% кв. км (10% шд)

Куп’янський - 14% кв. км (4% шд)

Покровський - 9% кв. км (31% шд)

Торецький - 4% кв. км (8% шд)

Запоріжжя - 2% кв. км (2% шд)

Сіверський - 1% кв. км (7% шд)

Краматорський - 0% кв. км (3% шд)

Сумський - 0% кв. км (5% шд)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У серпні рашисти захопили 464 км² території України – темпи окупації впали на 18%, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Ключові висновки аналітиків:

Новопавлівський - головний проблемний відтинок. Де кількість просувань значно більше, ніж штурмових дій, а останні кадрові рішення тут не вселяють великої надії на покращення.

Куп'янський - став одним із лідерів антирейтингу і якби не вчасно прийняті рішення, то міг би закінчитися трагедією. Але поки рано говорити, що загроза минула, адже битва за місто триває.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Покровський - оборона залишається надзвичайно ефективною, адже кожен 10-й кв. км окупації припадає на дану ділянку, при чому третина всіх штурмів направлена на Покровськ та його околиці. Натомість ціна кожного метру тут значно вища, а також ворог підібрався впритул до міста з півдня, а воювати в посадках і в місті - різні рівні складності. Крім того, глибини території практично вже нема.