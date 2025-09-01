У серпні рашисти захопили 464 км² території України – темпи окупації впали на 18%, - DeepState. ІНФОГРАФІКА
У серпні 2025 року темпи окупації територій України російськими військами впали на 18%. Росіяни захопили 464 км².
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у минулому місяці ворог вийшов на показник у 19% окупації всієї території України. Востаннє окупанти мали його ще 3 жовтня 2022 року –– перед наступом Сил Оборони на Дудчани.
"Саме так — приріст окупованих територій за 2 роки й 11 місяців практично рівний нулю. Але аналогічно можна й сказати, що на сході України нами було втрачено стільки ж територій, скільки звільнено на правому березі Херсонщини за аналогічний період", - пояснили вони.
Аналітики зробили кореляцію штурмових дій та відношення втрачених територій:
- Новопавлівський — 38% від всіх км² (16% штурмових дій за місяць);
- Лиманський — 27% км² (17% ш/д);
- Покровський — 19% км² (33% ш/д);
- Торецький — 9% км² (6% ш/д);
- Сіверський — 3% км² (4% ш/д);
- Краматорський — 3% км² (3% ш/д);
- Запоріжжя — 1% км² (1% ш/д);
- Сумський — 0% км² (7% ш/д).
"Висновки аналогічні минулому місяцю. В даній кореляції найбільш ефективними є Покровський та Сумський напрямок, адже саме там противнику, щоб досягнути успіху треба частіше атакувати", - йдеться у повідомленні.
У DeepState додали, що Новопавлівський є найбільш проблемним і там ворог "меншою кров'ю, має більші успіхи". Також проблеми з'явилися ще й на Лиманському, адже втрачено велику частину Серебрянського лісу.
Реал, все за пуйлом..атріцательное возвращєніє..
- Не утрируйте! Путин имеет моральное право забрать свои, исконно русские земли, которые...
- Стоп-стоп-стоп! До чого тут Путін, я тобі кажу про Гітлера!
В сраку квадратні метри та кілометри !
Що ТАМ З ЛЮДЬМИ ? Наскільки зменшилися втрати особового складу ? Чи відстороняють від посад командирів за марну втрату НЕ ТЕРИТОРІЙ , А ОСОБОВОГО СКЛАДУ ? Здають кілометри ,щоб зберегти життя солдат - чи тратять "ресурс " щоб зберегти посадку і відзвітувати про перемогу ?
Коли вже цей совок вийде з голів українців , КОЛИ ВОНИ ВЖЕ ПОЧНУТЬ ПИТАТИ ЗА ЛЮДЕЙ ,А НЕ КВАДРАТНІ КІЛОМЕТРИ. ?
А хто переймається за кілометри - хай бере зброю - і вперед в посадку - тримати її зубами та ногами - рідні квадратні метри - хоч ти незламний пенсіонер, хоч мужній заброньований , хоч патріотична тилова жіночка - в нас країна рівних можливостей...
Про яке просування ми можемо говорити, якщо на одного нашого суне 5-10 орків!?
В Запорожской области под контролем российской армии находится 74% территории, в Херсонской области - 76%, 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР
@ (мова оригіналу допису):
"Чисто летнее наступление…
За 3 месяца лета РОВ захватили 1 587 км² территории Украины, что немногим меньше осенней фазы наступления 2024 года - 1 630 км². То есть, решающий мега-рывок РОВ оказался слабее осенней кампании 2024.
Потери личного состава за 3 месяца составили 93 580 тел;
Потеряно танков - 279;
ББМ - 556;
Ствольной артиллерии - 3 672;
РСЗО - 75;
ПВО - 40;
Самолёты - более 50;
Автотранспорт - 9 980;
Спецтехника - 49.
За 3 месяца лета не было осуществлено захвата ни одного крупного города, либо достигнуто задачи оперативно-тактического значения. За весь летний период РОВ занимались оккупацией полей, лесопосадок и маленьких, разрушенных до основания сёл. Захват десятков разрушенных сёл и гектаров, изувеченных артиллерийскими обстрелами, полей вышеописанной ценой?
И при всех этих показателях валера герасимов рассказывает о том, что они будут продолжать воевать и дальше."
https://www.dialog.ua/images/content/d51bd69d8e102f0349e8f39607af50ca.jpg https://www.dialog.ua/images/content/d51bd69d8e102f0349e8f39607af50ca.jpg https://www.dialog.ua/images/content/d51bd69d8e102f0349e8f39607af50ca.jpg https://www.dialog.ua/images/content/d51bd69d8e102f0349e8f39607af50ca.jpg https://www.dialog.ua/images/content/d51bd69d8e102f0349e8f39607af50ca.jpg
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
І що означає наказ, а якщо це наказ гріти унітаз "діду" чи прати його шкарпетки?
Он
"На Запоріжжі ТЦК мобілізував батька-одинака, залишивши дітей на узбіччі
Сестра мобілізованого розповідає, що просила працівників ТЦК по телефону видати брату повістку на певне число, щоб він мав час на оформлення документів
«Ні, хай де воює. (А дітей - ред.) На два тижні в лікарню, а потім до інтернату», - переказує вона відповідь працівника ТЦК, який нібито запропонував віддати дітей до дитбудинку."
Це згідно із якими законами і як це назвати? Я так розумію, промацують народ на терпіння? Ще вагітну в живіт вчора били. На тсні тільки 11 хв. відео 3 трьома від'їденими ментівськими боровами, що трапилось реально, напевно, заборонили викладати. Вирішили застосовувати до кріпаків один кнут, про справедливість, про мобілізацію всіх тих категорій, про яких я пишу, про те, щоб квартал вийшов, і сказав, що йде на фронт, і т.д., ані слова. Феодалізм так феодалізм! Але одним кнутом можна і коня загнати, не те що думаючу людину.