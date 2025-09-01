РУС
В августе рашисты захватили 464 км² территории Украины - темпы оккупации упали на 18%, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

В августе 2025 года темпы оккупации территорий Украины российскими войсками упали на 18%. Россияне захватили 464 км².

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в прошлом месяце враг вышел на показатель в 19% оккупации всей территории Украины. Последний раз оккупанты имели его еще 3 октября 2022 года - перед наступлением Сил обороны на Дудчаны.

"Именно так - прирост оккупированных территорий за 2 года и 11 месяцев практически равен нулю. Но аналогично можно и сказать, что на востоке Украины нами было потеряно столько же территорий, сколько освобождено на правом берегу Херсонщины за аналогичный период", - рассказали они.

Аналитики сделали корреляцию штурмовых действий и отношение потерянных территорий:

  • Новопавловский - 38% от всех км² (16% штурмовых действий за месяц);
  • Лиманский - 27% км² (17% ш/д);
  • Покровский - 19% км² (33% ш/д);
  • Торецкий - 9% км² (6% ш/д);
  • Сиверский - 3% км² (4% ш/д);
  • Краматорский - 3% км² (3% ш/д);
  • Запорожье - 1% км² (1% ш/д);
  • Сумской - 0% км² (7% ш/д).
DeepState озвучил темп оккупации РФ территорий Украины за август
Источник: DeepState

"Выводы аналогичны прошлому месяцу. В данной корреляции наиболее эффективными являются Покровское и Сумское направление, ведь именно там противнику, чтобы достичь успеха надо чаще атаковать", - говорится в сообщении.

В DeepState добавили, что Новопавловский является наиболее проблемным и там враг "меньшей кровью, имеет большие успехи". Также проблемы появились еще и на Лиманском, ведь потеряна большая часть Серебрянского леса.

Пишатись, що впали темпи окупації, а не темпи повернення землі підвищились??

Реал, все за пуйлом..атріцательное возвращєніє..
показать весь комментарий
01.09.2025 16:02 Ответить
"Темпи окупації впали" - це новояз в стилі "отріцательний рост".
показать весь комментарий
01.09.2025 16:05 Ответить
це приблизно 20х20 км ,маловато
показать весь комментарий
01.09.2025 16:06 Ответить
"АТРІЦатєльниЙ рОСТ" - все як у кацапів
показать весь комментарий
01.09.2025 16:07 Ответить
ми теж скільки ж звільнили
показать весь комментарий
01.09.2025 16:08 Ответить
Українці найбільше не довіряють телемарафону - соціологія
показать весь комментарий
01.09.2025 16:10 Ответить
Виглядає наче потужна перемога
показать весь комментарий
01.09.2025 16:11 Ответить
- Слухай русскій, от що ти можеш сказати про керівника держави, котрий дав команду напасти на сусідів, до тла знищив міста, убив тисячі мирних жителів...
- Не утрируйте! Путин имеет моральное право забрать свои, исконно русские земли, которые...
- Стоп-стоп-стоп! До чого тут Путін, я тобі кажу про Гітлера!
показать весь комментарий
01.09.2025 16:12 Ответить
Просто Зеленский взяв темпи на особистий контроль.
показать весь комментарий
01.09.2025 16:15 Ответить
показать весь комментарий
01.09.2025 16:18 Ответить
Сунуться - в нас є якісь спалахи у відповідь і знову відходим /************* ліс/ - Азов забрали і почалось
показать весь комментарий
01.09.2025 16:15 Ответить
Совок . Як в новинах ,так і в коментарях . За квадртні метри переймаються...

В сраку квадратні метри та кілометри !

Що ТАМ З ЛЮДЬМИ ? Наскільки зменшилися втрати особового складу ? Чи відстороняють від посад командирів за марну втрату НЕ ТЕРИТОРІЙ , А ОСОБОВОГО СКЛАДУ ? Здають кілометри ,щоб зберегти життя солдат - чи тратять "ресурс " щоб зберегти посадку і відзвітувати про перемогу ?

Коли вже цей совок вийде з голів українців , КОЛИ ВОНИ ВЖЕ ПОЧНУТЬ ПИТАТИ ЗА ЛЮДЕЙ ,А НЕ КВАДРАТНІ КІЛОМЕТРИ. ?

А хто переймається за кілометри - хай бере зброю - і вперед в посадку - тримати її зубами та ногами - рідні квадратні метри - хоч ти незламний пенсіонер, хоч мужній заброньований , хоч патріотична тилова жіночка - в нас країна рівних можливостей...
показать весь комментарий
01.09.2025 16:17 Ответить
Ті, хто невдоволений темпами повернення земель, може завтра побігти до війська, а не сидіти на сайті!
Про яке просування ми можемо говорити, якщо на одного нашого суне 5-10 орків!?
показать весь комментарий
01.09.2025 16:29 Ответить
А скільки вже Зеленський повернув земель, втрачених при Порошенку?
показать весь комментарий
01.09.2025 16:36 Ответить
А хіба за порошенка було щось втрачено? Навпаки, лише придбано....
показать весь комментарий
01.09.2025 17:20 Ответить
Є чим хвалитись :

В Запорожской области под контролем российской армии находится 74% территории, в Херсонской области - 76%, 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР
показать весь комментарий
01.09.2025 16:30 Ответить
Дякуємо ЗСУ. Якщо кожного місяця русня буде забирати на 25%-30% менше від попередоього то за 5-6 місяців русня видохнеться повністю і тоді поженемо у зворотньому напрямку.
показать весь комментарий
01.09.2025 16:31 Ответить
да, захватим москву
показать весь комментарий
01.09.2025 16:37 Ответить
Визволимо від нечисті, про яку казав Парубій.
показать весь комментарий
01.09.2025 17:26 Ответить
показать весь комментарий
01.09.2025 16:41 Ответить
Все це наслідок бездарності і нерозуміння Верховного головнокомандувача ,все це почалось після звільнення Вищого військового керівництва держави і ось результат лише втрачаєм території хоч ворог має великі втрати ,але просуваєтся.
показать весь комментарий
01.09.2025 16:33 Ответить
пытаетесь меня убедить, что украина побеждает?
показать весь комментарий
01.09.2025 16:36 Ответить
Така собі статистика. Ні про що. Кацапня просувається, і близька до захоплення декілька ключових точок нашої оборони. Якщо підріжуть логістичні шляхи - буде різке просування. Якщо захоплять опорні пункти - буде проблема з утримання фронту. Але Зельоні рапортують, що сезонний наступ кацапів потерпів абсолютний крах. Цікаво де?
показать весь комментарий
01.09.2025 16:42 Ответить
За літо армія російських загарбників захопила десяток-два вщент зруйнованих селищ, втративши ~94 тисячі голів особового складу та сотні одиниць техніки...

@ (мова оригіналу допису):

"Чисто летнее наступление…
За 3 месяца лета РОВ захватили 1 587 км² территории Украины, что немногим меньше осенней фазы наступления 2024 года - 1 630 км². То есть, решающий мега-рывок РОВ оказался слабее осенней кампании 2024.
Потери личного состава за 3 месяца составили 93 580 тел;
Потеряно танков - 279;
ББМ - 556;
Ствольной артиллерии - 3 672;
РСЗО - 75;
ПВО - 40;
Самолёты - более 50;
Автотранспорт - 9 980;
Спецтехника - 49.
За 3 месяца лета не было осуществлено захвата ни одного крупного города, либо достигнуто задачи оперативно-тактического значения. За весь летний период РОВ занимались оккупацией полей, лесопосадок и маленьких, разрушенных до основания сёл. Захват десятков разрушенных сёл и гектаров, изувеченных артиллерийскими обстрелами, полей вышеописанной ценой?
И при всех этих показателях валера герасимов рассказывает о том, что они будут продолжать воевать и дальше."

https://www.dialog.ua/images/content/d51bd69d8e102f0349e8f39607af50ca.jpg https://www.dialog.ua/images/content/d51bd69d8e102f0349e8f39607af50ca.jpg https://www.dialog.ua/images/content/d51bd69d8e102f0349e8f39607af50ca.jpg https://www.dialog.ua/images/content/d51bd69d8e102f0349e8f39607af50ca.jpg https://www.dialog.ua/images/content/d51bd69d8e102f0349e8f39607af50ca.jpg
показать весь комментарий
01.09.2025 16:57 Ответить
Темпи зменшилися. Як і площа земель, що перебувають у володінні України.
показать весь комментарий
01.09.2025 17:23 Ответить
Пороз'їдались мільярдери, все заставлено крутезними джипами і перетворюють людей на рабів, уявили себе людовиками 14.
Цементується корупційний феодалізм, де проста людина не має жодного права, де нема такого поняття як справедливий суд чи доступна медична допомога, як записано в Конституції, де президент відкрито підтримує корупцію, де не воюють ті, хто давав присягу, заброньовані 90-100% силовиків, де в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників (середній вік таких відставників 45-47 років), де більшість офіцерів вічно чекають воса, а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, а в той же час на вулицях хапають хворих людей.
А де наше конституційне право на доступну медицину і справедливий суд? Його нема і не було! А тепер і решти прав позбавили.
показать весь комментарий
01.09.2025 18:25 Ответить
Хто сидить за вбивство Сахарука!
показать весь комментарий
01.09.2025 18:27 Ответить
Ніхто!
показать весь комментарий
01.09.2025 18:33 Ответить
Оце нагадало мені отой катехізіс про безправних гоїв, яких можна вбивати, я не прихильник подібної дискримінаційної літератури, і, може, то і фейк, але схожі події відбуваються у нас, коли, окрім кацапів, нас вбивають і свої, при тому люди, наділені повноваженнями державої, безкарно забили до смерті і закатували людину і ніхто ні за що не відповідає!
показать весь комментарий
01.09.2025 18:45 Ответить
Опинились силою затиснуті між молотом і наковальнею!
показать весь комментарий
01.09.2025 18:47 Ответить
Тут дійсно треба або йти на важкі компроміси, щоб вийти із цієї безвихідної ситуації, або кардинально змінювати політику, боротись із корупцією, провести негайну люстрацію суддів і прокурорів, негайну мобілізацію 50-70% силовиків, сказати явитись до ТЦК всім офіцерам, і як нема посади за восом, то хоч стрільцем, а не плювати на присягу, всіх придатних молодих відставників відправити на фронт, 70% охоронців, таксистів і аж до кварталу, і т.д.
показать весь комментарий
01.09.2025 19:09 Ответить
Оце як назвати?
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
А оце
"На Запоріжжі ТЦК мобілізував батька-одинака, залишивши дітей на узбіччі
Сестра мобілізованого розповідає, що просила працівників ТЦК по телефону видати брату повістку на певне число, щоб він мав час на оформлення документів
«Ні, хай де воює. (А дітей - ред.) На два тижні в лікарню, а потім до інтернату», - переказує вона відповідь працівника ТЦК, який нібито запропонував віддати дітей до дитбудинку."

Це згідно із якими законами і як це назвати? Я так розумію, промацують народ на терпіння? Ще вагітну в живіт вчора били. На тсні тільки 11 хв. відео 3 трьома від'їденими ментівськими боровами, що трапилось реально, напевно, заборонили викладати. Вирішили застосовувати до кріпаків один кнут, про справедливість, про мобілізацію всіх тих категорій, про яких я пишу, про те, щоб квартал вийшов, і сказав, що йде на фронт, і т.д., ані слова. Феодалізм так феодалізм! Але одним кнутом можна і коня загнати, не те що думаючу людину.
показать весь комментарий
01.09.2025 18:28 Ответить
Новий вид "потужних досягнень" влади і полководців зеленої мерзоти - падіння темпів окупації українських земель.
показать весь комментарий
01.09.2025 19:12 Ответить
 
 