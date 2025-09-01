В августе рашисты захватили 464 км² территории Украины - темпы оккупации упали на 18%, - DeepState. ИНФОГРАФИКА
В августе 2025 года темпы оккупации территорий Украины российскими войсками упали на 18%. Россияне захватили 464 км².
Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в прошлом месяце враг вышел на показатель в 19% оккупации всей территории Украины. Последний раз оккупанты имели его еще 3 октября 2022 года - перед наступлением Сил обороны на Дудчаны.
"Именно так - прирост оккупированных территорий за 2 года и 11 месяцев практически равен нулю. Но аналогично можно и сказать, что на востоке Украины нами было потеряно столько же территорий, сколько освобождено на правом берегу Херсонщины за аналогичный период", - рассказали они.
Аналитики сделали корреляцию штурмовых действий и отношение потерянных территорий:
- Новопавловский - 38% от всех км² (16% штурмовых действий за месяц);
- Лиманский - 27% км² (17% ш/д);
- Покровский - 19% км² (33% ш/д);
- Торецкий - 9% км² (6% ш/д);
- Сиверский - 3% км² (4% ш/д);
- Краматорский - 3% км² (3% ш/д);
- Запорожье - 1% км² (1% ш/д);
- Сумской - 0% км² (7% ш/д).
"Выводы аналогичны прошлому месяцу. В данной корреляции наиболее эффективными являются Покровское и Сумское направление, ведь именно там противнику, чтобы достичь успеха надо чаще атаковать", - говорится в сообщении.
В DeepState добавили, что Новопавловский является наиболее проблемным и там враг "меньшей кровью, имеет большие успехи". Также проблемы появились еще и на Лиманском, ведь потеряна большая часть Серебрянского леса.
Реал, все за пуйлом..атріцательное возвращєніє..
- Не утрируйте! Путин имеет моральное право забрать свои, исконно русские земли, которые...
- Стоп-стоп-стоп! До чого тут Путін, я тобі кажу про Гітлера!
В сраку квадратні метри та кілометри !
Що ТАМ З ЛЮДЬМИ ? Наскільки зменшилися втрати особового складу ? Чи відстороняють від посад командирів за марну втрату НЕ ТЕРИТОРІЙ , А ОСОБОВОГО СКЛАДУ ? Здають кілометри ,щоб зберегти життя солдат - чи тратять "ресурс " щоб зберегти посадку і відзвітувати про перемогу ?
Коли вже цей совок вийде з голів українців , КОЛИ ВОНИ ВЖЕ ПОЧНУТЬ ПИТАТИ ЗА ЛЮДЕЙ ,А НЕ КВАДРАТНІ КІЛОМЕТРИ. ?
А хто переймається за кілометри - хай бере зброю - і вперед в посадку - тримати її зубами та ногами - рідні квадратні метри - хоч ти незламний пенсіонер, хоч мужній заброньований , хоч патріотична тилова жіночка - в нас країна рівних можливостей...
Про яке просування ми можемо говорити, якщо на одного нашого суне 5-10 орків!?
В Запорожской области под контролем российской армии находится 74% территории, в Херсонской области - 76%, 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР
@ (мова оригіналу допису):
"Чисто летнее наступление…
За 3 месяца лета РОВ захватили 1 587 км² территории Украины, что немногим меньше осенней фазы наступления 2024 года - 1 630 км². То есть, решающий мега-рывок РОВ оказался слабее осенней кампании 2024.
Потери личного состава за 3 месяца составили 93 580 тел;
Потеряно танков - 279;
ББМ - 556;
Ствольной артиллерии - 3 672;
РСЗО - 75;
ПВО - 40;
Самолёты - более 50;
Автотранспорт - 9 980;
Спецтехника - 49.
За 3 месяца лета не было осуществлено захвата ни одного крупного города, либо достигнуто задачи оперативно-тактического значения. За весь летний период РОВ занимались оккупацией полей, лесопосадок и маленьких, разрушенных до основания сёл. Захват десятков разрушенных сёл и гектаров, изувеченных артиллерийскими обстрелами, полей вышеописанной ценой?
И при всех этих показателях валера герасимов рассказывает о том, что они будут продолжать воевать и дальше."
Цементується корупційний феодалізм, де проста людина не має жодного права, де нема такого поняття як справедливий суд чи доступна медична допомога, як записано в Конституції, де президент відкрито підтримує корупцію, де не воюють ті, хто давав присягу, заброньовані 90-100% силовиків, де в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників (середній вік таких відставників 45-47 років), де більшість офіцерів вічно чекають воса, а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, а в той же час на вулицях хапають хворих людей.
А де наше конституційне право на доступну медицину і справедливий суд? Його нема і не було! А тепер і решти прав позбавили.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
А оце
"На Запоріжжі ТЦК мобілізував батька-одинака, залишивши дітей на узбіччі
Сестра мобілізованого розповідає, що просила працівників ТЦК по телефону видати брату повістку на певне число, щоб він мав час на оформлення документів
«Ні, хай де воює. (А дітей - ред.) На два тижні в лікарню, а потім до інтернату», - переказує вона відповідь працівника ТЦК, який нібито запропонував віддати дітей до дитбудинку."
Це згідно із якими законами і як це назвати? Я так розумію, промацують народ на терпіння? Ще вагітну в живіт вчора били. На тсні тільки 11 хв. відео 3 трьома від'їденими ментівськими боровами, що трапилось реально, напевно, заборонили викладати. Вирішили застосовувати до кріпаків один кнут, про справедливість, про мобілізацію всіх тих категорій, про яких я пишу, про те, щоб квартал вийшов, і сказав, що йде на фронт, і т.д., ані слова. Феодалізм так феодалізм! Але одним кнутом можна і коня загнати, не те що думаючу людину.