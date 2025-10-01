Послы ЕС могут договориться о новых санкциях против РФ в ближайшие дни, - СМИ
Послы стран Евросоюза могут договориться о введении новых санкций против России на встрече в пятницу, 3 октября.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
"Европейские лидеры не договорятся относительно последних санкций против РФ сегодня в Копенгагене, но есть надежда, что послы стран ЕС смогут дать зеленый свет этим мерам на встрече в пятницу", - написал Йозвяк.
