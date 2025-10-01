Посли ЄС можуть домовитися про нові санкції проти РФ найближчими днями, - ЗМІ
Посли країн Євросоюзу можуть домовитися про запровадження нових санкцій проти Росії на зустрічі в п'ятницю, 3 жовтня.
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.
"Європейські лідери не домовляться щодо останніх санкцій проти РФ сьогодні в Копенгагені, але є надія, що посли країн ЄС зможуть дати зелене світло цим заходам на зустрічі в п'ятницю", - написав Йозвяк.
