Посли ЄС можуть домовитися про нові санкції проти РФ найближчими днями, - ЗМІ

Посли країн Євросоюзу можуть домовитися про запровадження нових санкцій проти Росії на зустрічі в п'ятницю, 3 жовтня.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Європейські лідери не домовляться щодо останніх санкцій проти РФ сьогодні в Копенгагені, але є надія, що посли країн ЄС зможуть дати зелене світло цим заходам на зустрічі в п'ятницю", - написав Йозвяк.

Також читайте: Словаччина заблокувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - ЗМІ