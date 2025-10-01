УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9582 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії Санкції ЄС проти Росії
224 2

Посли ЄС можуть домовитися про нові санкції проти РФ найближчими днями, - ЗМІ

Санкції ЄС проти Росії

Посли країн Євросоюзу можуть домовитися про запровадження нових санкцій проти Росії на зустрічі в п'ятницю, 3 жовтня.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Європейські лідери не домовляться щодо останніх санкцій проти РФ сьогодні в Копенгагені, але є надія, що посли країн ЄС зможуть дати зелене світло цим заходам на зустрічі в п'ятницю", - написав Йозвяк.

Також читайте: Словаччина заблокувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - ЗМІ

Санкції ЄС проти РФ

Автор: 

росія (68128) санкції (12782) Євросоюз (14227) Йозвяк Рікард (162)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Посли? Та це законопослушні 3.14дараси - що скажуть , те й роблять!
показати весь коментар
01.10.2025 13:02 Відповісти
"Європейські лідери не домовляться ..., але є надія"

ЗМІ: "Посли ЄС можуть домовитися"
показати весь коментар
01.10.2025 14:41 Відповісти
 
 