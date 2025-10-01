РУС
Новости
1 201 27

Зеленский присвоил звание "Город-герой Украины" 16 городам

Зеленський

Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении почетного знака отличия "Город-герой Украины" 16 городам: Павлограду, Никополю, Марганцу, Дружковке, Краматорску, Константиновке, Покровску, Славянску, Гуляйполю, Орехову, Вознесенску, Баштанке, Сумам, Тростянцу, Купянску и Староконстантинову.

"Сегодня, в этот День защитников и защитниц, на Покров, мы отмечаем еще города-герои - города героев. Я подписал указ. Города, благодаря которым спасены тысячи жизней наших людей. Города, которые на защите всего нашего государства - в полном смысле этих слов", - сказал Зеленский в обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Зеленский присвоил почетные наименования и наградил подразделения, - указы президента

Топ комментарии
+6
Щось "болотним совком" воняє...
01.10.2025 13:08 Ответить
+2
01.10.2025 13:10 Ответить
+1
А Дніпро?
01.10.2025 13:08 Ответить
А Дніпро?
01.10.2025 13:08 Ответить
Дніпро ще далі від ЛБЗ, ніж Павлоград, який на відстані 70 км. А Запоріжжя на відстані 20 км від ЛБЗ. Місто - герой - це почесна відзнака, яку встановлює Президент України для міст, де громадяни продемонстрували масовий героїзм, мужність та стійкість у захисті від російської агресії.
01.10.2025 13:18 Ответить
Може варто ці відзнаки вже після війни роздавати? Може не на часі?
показать весь комментарий
Так після війни цю відзнаку інший вже президент буде роздавати. На це зе пійти не може.
показать весь комментарий
01.10.2025 13:28 Ответить
Щось "болотним совком" воняє...
01.10.2025 13:08 Ответить
Без обід щодо шановних мешканців - але цікаво взнати - чим героїчним за час війни прославилося місто Баштанка?
01.10.2025 13:09 Ответить
В 2022, припоминаю, взяли там трофеем "Панцирь"....
01.10.2025 13:12 Ответить
Днепро не 7 км от лбз
01.10.2025 13:10 Ответить
01.10.2025 13:10 Ответить

Суми заслужили !
01.10.2025 13:10 Ответить
посмертно?

01.10.2025 13:11 Ответить
01.10.2025 13:15 Ответить
01.10.2025 13:16 Ответить
констаха це ватне гавномісто з купою зрадників і латентних кацапофілів, який у сраку місто-герой.
01.10.2025 13:14 Ответить
- А як же ж люди?
- А людей нових завеземо...
01.10.2025 13:19 Ответить
Это те города, сдать которые }{уйлу у него пока не получилось.
Остальным (тем, которые успешно сдал) он присвоит "героя параши" вместе с }{уйлом.
01.10.2025 13:17 Ответить
а Бахмут-фортеця не заслуговує, бо пав?...
01.10.2025 13:17 Ответить
Ще 2023 якщо пам'ять не зраджує
01.10.2025 13:21 Ответить
Чуваку реал нема чим зайнятись..
01.10.2025 13:18 Ответить
Краматорськ їбаше кацапів без передиху
01.10.2025 13:18 Ответить
Наша потужність ще потужніша, наша незламність ще незламніша!
Ракети, бомби, міни, снаряди, бпла? Нахій нада!? Наша сила в відосиках!
01.10.2025 13:23 Ответить
а Буковелю ?
01.10.2025 13:24 Ответить
а Монако? там цілий батальйон уже із 2022 року примається... Без води!
Коньяк, віскі... Без закусі....
01.10.2025 13:29 Ответить
спасибо верховному говнокомандующему за похороны украинского народа!
01.10.2025 13:27 Ответить
щоб просувати руську х*ню, треба комусь давати шалені гроші
цікаво, кому башляють за кальку з рашкіних скрепів?
01.10.2025 13:28 Ответить
Онучок совкового вертухая із НКВД і мислить совковими категоріями!
01.10.2025 13:29 Ответить
Куп'янськ буде найбільшої базою, якщо не зрівняти. Залізничну дорогу вже залишили.
01.10.2025 13:29 Ответить
 
 