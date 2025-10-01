Зеленский присвоил звание "Город-герой Украины" 16 городам
Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении почетного знака отличия "Город-герой Украины" 16 городам: Павлограду, Никополю, Марганцу, Дружковке, Краматорску, Константиновке, Покровску, Славянску, Гуляйполю, Орехову, Вознесенску, Баштанке, Сумам, Тростянцу, Купянску и Староконстантинову.
"Сегодня, в этот День защитников и защитниц, на Покров, мы отмечаем еще города-герои - города героев. Я подписал указ. Города, благодаря которым спасены тысячи жизней наших людей. Города, которые на защите всего нашего государства - в полном смысле этих слов", - сказал Зеленский в обращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+6 Вацлав #610906
показать весь комментарий01.10.2025 13:08 Ответить Ссылка
+2 YU ST
показать весь комментарий01.10.2025 13:10 Ответить Ссылка
+1 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий01.10.2025 13:08 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Суми заслужили !
- А людей нових завеземо...
Остальным (тем, которые успешно сдал) он присвоит "героя параши" вместе с }{уйлом.
Ракети, бомби, міни, снаряди, бпла? Нахій нада!? Наша сила в відосиках!
Коньяк, віскі... Без закусі....
цікаво, кому башляють за кальку з рашкіних скрепів?