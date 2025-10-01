Зеленский присвоил звание "Город-герой Украины" 16 городам

Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении почетного знака отличия "Город-герой Украины" 16 городам: Павлограду, Никополю, Марганцу, Дружковке, Краматорску, Константиновке, Покровску, Славянску, Гуляйполю, Орехову, Вознесенску, Баштанке, Сумам, Тростянцу, Купянску и Староконстантинову.

"Сегодня, в этот День защитников и защитниц, на Покров, мы отмечаем еще города-герои - города героев. Я подписал указ. Города, благодаря которым спасены тысячи жизней наших людей. Города, которые на защите всего нашего государства - в полном смысле этих слов", - сказал Зеленский в обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

