Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам

Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесної відзнаки "Місто-герой України" 16 містам: Павлограду, Нікополю, Марганцю, Дружківці, Краматорську, Костянтинівці, Покровську, Слов’янську, Гуляйполю, Оріхову, Вознесенську, Баштанці, Сумам, Тростянцю, Куп’янську та Старокостянтинову.

"Сьогодні, у цей День захисників і захисниць, на Покрову, ми відзначаємо ще міста-герої – міста героїв. Я підписав указ. Міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави – у повному сенсі цих слів", - сказав Зеленський у зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте: Зеленський присвоїв почесні найменування та нагородив підрозділи, - укази президента