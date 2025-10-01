Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам
Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесної відзнаки "Місто-герой України" 16 містам: Павлограду, Нікополю, Марганцю, Дружківці, Краматорську, Костянтинівці, Покровську, Слов’янську, Гуляйполю, Оріхову, Вознесенську, Баштанці, Сумам, Тростянцю, Куп’янську та Старокостянтинову.
"Сьогодні, у цей День захисників і захисниць, на Покрову, ми відзначаємо ще міста-герої – міста героїв. Я підписав указ. Міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави – у повному сенсі цих слів", - сказав Зеленський у зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
А, забула - ще ж треба виготовити й встановити відповідні дорожні знаки! Ви в'їжджаєте в місто-герой (назва)/Ви виїжджоєте з міста-герой (назва)..і це на кожній дорозі..ще гпрші зариють у: листівки, конверти, календари і т.і.
Містечко налічувало близько 12 тисяч мешканців. Мешканці Баштанкм здійснювали оборону своїми силами, маючи тільки стрілецьку зброю та коктейлі молотова, не пропускаючи ворога рухатися далі.
Важку зброю здобували у боях проти рашистів.
Більше тижня, фактично цивільні з коктейлями молотова палили техніку рашистів та тримали оборону міста від переважаючих сил ворога.
І мешканці Баштанка вистояли і не пропустили рашистіа у містечко.
А далі вже десь через тиждень або два тижні, рашистів почали тіснити підрозділи української добровольчої армії та 80-ї бригади, які прийшли на допомогу цивільним захисникам Баштанки.
Баштанка дійсно заслуговує на це звання. Я щиро вітаю жителів містечка з цим званням.
Суми заслужили !
Більше того - Суми , практично в блокаді , нормально протримались , до кінця березня 22 , майже місяць
Що зараз роблять жителі Сум для оборони міста?
Моє питання, в принципі, стосується всіх названих в указі міст.
- А людей нових завеземо...
Остальным (тем, которые успешно сдал) он присвоит "героя параши" вместе с }{уйлом.
Ракети, бомби, міни, снаряди, бпла? Нахій нада!? Наша сила в відосиках!
Коньяк, віскі... Без закусі....
цікаво, кому башляють за кальку з рашкіних скрепів?
А ви не знали?