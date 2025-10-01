УКР
3 804 55

Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам

Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесної відзнаки "Місто-герой України" 16 містам: Павлограду, Нікополю, Марганцю, Дружківці, Краматорську, Костянтинівці, Покровську, Слов’янську, Гуляйполю, Оріхову, Вознесенську, Баштанці, Сумам, Тростянцю, Куп’янську та Старокостянтинову.

"Сьогодні, у цей День захисників і захисниць, на Покрову, ми відзначаємо ще міста-герої – міста героїв. Я підписав указ. Міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави – у повному сенсі цих слів", - сказав Зеленський у зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте: Зеленський присвоїв почесні найменування та нагородив підрозділи, - укази президента

Автор: 

Зеленський Володимир (25672) Україна (6213) відзнака (13)
Топ коментарі
+31
Щось "болотним совком" воняє...
01.10.2025 13:08 Відповісти
+18
Чуваку реал нема чим зайнятись..
01.10.2025 13:18 Відповісти
+16
01.10.2025 13:10 Відповісти
А Дніпро?
01.10.2025 13:08 Відповісти
Дніпро ще далі від ЛБЗ, ніж Павлоград, який на відстані 70 км. А Запоріжжя на відстані 20 км від ЛБЗ. Місто - герой - це почесна відзнака, яку встановлює Президент України для міст, де громадяни продемонстрували масовий героїзм, мужність та стійкість у захисті від російської агресії.
01.10.2025 13:18 Відповісти
Може варто ці відзнаки вже після війни роздавати? Може не на часі?
01.10.2025 13:25 Відповісти
Так після війни цю відзнаку інший вже президент буде роздавати. На це зе пійти не може.
показати весь коментар
01.10.2025 13:28 Відповісти
Та заждіть. Ща зе! доручить виділити ділянку для облаштування щось на кшталт парку Слави. Зі стелою, вічним вогнем й плитами міст-героїв. Воно в цьому совок вже переплюнуло..на зброю, спорядження, реабілітацію - грошей немає/не на часі..а от міста герої призначать, то так..

А, забула - ще ж треба виготовити й встановити відповідні дорожні знаки! Ви в'їжджаєте в місто-герой (назва)/Ви виїжджоєте з міста-герой (назва)..і це на кожній дорозі..ще гпрші зариють у: листівки, конверти, календари і т.і.
01.10.2025 13:33 Відповісти
Киеву дали в 2022.. героя..хоть он и на сотни км.от ЛБЗ))
01.10.2025 13:32 Відповісти
Громадяни цих міст дійсно проявили масовий героїзм в захисті від агресії, чи цей героїзм проявляють воїни ЗСУ, що боронять ці міста?
01.10.2025 13:47 Відповісти
Щось "болотним совком" воняє...
01.10.2025 13:08 Відповісти
Без обід щодо шановних мешканців - але цікаво взнати - чим героїчним за час війни прославилося місто Баштанка?
01.10.2025 13:09 Відповісти
В 2022, припоминаю, взяли там трофеем "Панцирь"....
01.10.2025 13:12 Відповісти
Як ти думаєш зупинити колону рашистів з приблизно 400 машин - а зупинили їх 110 військових та місцеве ТРО. Якшо хочеш пам'ятати більше - читай - https://www.0512.com.ua/news/3741419/ak-tri-roki-tomu-ziteli-ta-zahisniki-zupinili-nastup-rosian-v-bastanci-foto
01.10.2025 13:36 Відповісти
1 березня 2022 р. К Бвштанку заходило від 250 до 300 одиниць російської військової техніки та близько 600 рашистських окупантів.

Містечко налічувало близько 12 тисяч мешканців. Мешканці Баштанкм здійснювали оборону своїми силами, маючи тільки стрілецьку зброю та коктейлі молотова, не пропускаючи ворога рухатися далі.
Важку зброю здобували у боях проти рашистів.
Більше тижня, фактично цивільні з коктейлями молотова палили техніку рашистів та тримали оборону міста від переважаючих сил ворога.
І мешканці Баштанка вистояли і не пропустили рашистіа у містечко.

А далі вже десь через тиждень або два тижні, рашистів почали тіснити підрозділи української добровольчої армії та 80-ї бригади, які прийшли на допомогу цивільним захисникам Баштанки.
01.10.2025 13:39 Відповісти
Причому,перші 3 дні були тільки мисливська зброя місцевих. І через три дні з Миколаєва підвезли 300 АК.
Баштанка дійсно заслуговує на це звання. Я щиро вітаю жителів містечка з цим званням.
01.10.2025 14:35 Відповісти
Днепро не 7 км от лбз
01.10.2025 13:10 Відповісти
01.10.2025 13:10 Відповісти

Суми заслужили !
01.10.2025 13:10 Відповісти
Чим? Населення Сум масово долучилось до оборони міста?
01.10.2025 13:49 Відповісти
Саме так
Більше того - Суми , практично в блокаді , нормально протримались , до кінця березня 22 , майже місяць
01.10.2025 13:52 Відповісти
Якби це звання було надане за 2022, то воно б було присвоєно значно раніше.
Що зараз роблять жителі Сум для оборони міста?
Моє питання, в принципі, стосується всіх названих в указі міст.
01.10.2025 13:56 Відповісти
всі силовики здриснули з Сум в 2022 році коли орки йшли на Київ. в бій вступили самооборона футбольні фани та ультрас Динамо Київ та їнших клубів=читай архіви
01.10.2025 15:18 Відповісти
констаха це ватне гавномісто з купою зрадників і латентних кацапофілів, який у сраку місто-герой.
01.10.2025 13:14 Відповісти
- А як же ж люди?
- А людей нових завеземо...
01.10.2025 13:19 Відповісти
Это те города, сдать которые }{уйлу у него пока не получилось.
Остальным (тем, которые успешно сдал) он присвоит "героя параши" вместе с }{уйлом.
01.10.2025 13:17 Відповісти
а Бахмут-фортеця не заслуговує, бо пав?...
01.10.2025 13:17 Відповісти
Ще 2023 якщо пам'ять не зраджує
01.10.2025 13:21 Відповісти
не бачу у загальному переліку, тому і питання є((
01.10.2025 13:32 Відповісти
Тоді щось я сплутав. Вибачаюсь.
01.10.2025 13:38 Відповісти
Чуваку реал нема чим зайнятись..
01.10.2025 13:18 Відповісти
Краматорськ їбаше кацапів без передиху
01.10.2025 13:18 Відповісти
Краматорськ чи ЗСУ?
01.10.2025 13:51 Відповісти
Наша потужність ще потужніша, наша незламність ще незламніша!
Ракети, бомби, міни, снаряди, бпла? Нахій нада!? Наша сила в відосиках!
01.10.2025 13:23 Відповісти
а Буковелю ?
01.10.2025 13:24 Відповісти
а Монако? там цілий батальйон уже із 2022 року примається... Без води!
Коньяк, віскі... Без закусі....
01.10.2025 13:29 Відповісти
спасибо верховному говнокомандующему за похороны украинского народа!
01.10.2025 13:27 Відповісти
щоб просувати руську х*ню, треба комусь давати шалені гроші
цікаво, кому башляють за кальку з рашкіних скрепів?
01.10.2025 13:28 Відповісти
Онучок совкового вертухая із НКВД і мислить совковими категоріями!
01.10.2025 13:29 Відповісти
Куп'янськ буде найбільшої базою, якщо не зрівняти. Залізничну дорогу вже залишили.
01.10.2025 13:29 Відповісти
https://t.me/voynareal/123156 😎Момент підриву авто зрадника Леонтьєва
01.10.2025 13:32 Відповісти
Вознесенськ треба виділити , тут кацапню зупинили і гнали аж до Херсону
01.10.2025 13:34 Відповісти
Місто Двічі Герой
01.10.2025 13:35 Відповісти
грьобаний совок...за роки Незалежності так і не позбулись всього цього, у війську генерали совки, влада совкова...Цікаво коли вже сам себе тричі як Брежнєв нагородить Героєм
01.10.2025 13:37 Відповісти
Відзнаки містам зарано давати. Це робиться після війни.
01.10.2025 13:41 Відповісти
Зелене совкове лайно
01.10.2025 13:42 Відповісти
Да, кроме затасканных лозунгов. Разрез глаз не такой, не то размер черепа , не на том языке говоришь, не тому богу молишься. Я вас осчастливлю, нате вам медаль! Вы все переселитесь в рай! Да, это лозунги разных тиранов, но сути не меняет. Слушайте, трудитесь, подыхайте, но главное, кормите меня!
01.10.2025 13:51 Відповісти
Как в анекдоте, где спрашивают, почему собака яйца вылизывает. Потому шо дотягивается.
01.10.2025 13:53 Відповісти
Незрозуміло,чому присвоєно звання місто-герой містам на територіях котрих бойових дій не велось?Так,ці міста обстрілюють ся,одні постійно,другі періодично.Як правило містам, які героїчно здійснювали спротив присвоюються такі звання.Наприклад Маріуполь,Бахмут,Авдіївка,Соледар,Вугледарі та інші.А так кожне місто у нас герой:Херсон,Запоріжжя,Одеса,Харківі т.д.
01.10.2025 14:01 Відповісти
захисники Ужгорода та Мукачева засмутяться.
01.10.2025 14:02 Відповісти
Ніколи зеКлован не стане державником.
А ви не знали?
01.10.2025 14:19 Відповісти
Реально смердить совком те "місто-герой", де реальна людина нічого не важила, лише щось загальне (партія, марксизм-ленінізм та інші дурня). Вже краще переінакшити на "місто героїв" -- тоді зрозуміло, що йдеться про героїчних мешканців. І окремо додати відзнаку "ОПа героїв"...
01.10.2025 14:35 Відповісти
Це як зрозуміти....Павлоград це чергова місце фортеця зеленого недоумка???
01.10.2025 14:37 Відповісти
Грьобаний совок
01.10.2025 14:58 Відповісти
Ще можна перейменувати Кривий Ріг у Зеленівськ, Миколаїв у Кімівськ, Новоукраїнку в Татаровськ. Хто там ще чеченів гаратометом з-за занавіски після "Мівіни" хєрачив? Всі достойні, при наймні назви парохдів!
01.10.2025 15:04 Відповісти
 
 