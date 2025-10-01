Россия пытается давить на НАТО и Европу, используя провокации, - начальник Генштаба Гнатов

Россия пытается обострить ситуацию как на поле боя в Украине, так и в Европе, осуществляя давление на партнеров, чтобы продемонстрировать бесперспективность поддержки Украины.

Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Гнатов отметил, что совместные стратегические учения РФ "Запад-2025" имели целью показать силу странам НАТО. Более поздние нарушения воздушного пространства европейских государств беспилотниками и российскими истребителями были предсказуемой "игрой на повышение ставок" для проверки реакции блока.

"Военный аспект этих провокаций - проверка готовности системы ПВО на восточном фланге НАТО, потому что от РФ можно ожидать любых провокаций, и нужно быть готовым к совместному решительному ответу на действия агрессора", - подчеркнул начальник Генштаба.

По его словам, Украина уже делится с партнерами опытом противодействия дронам. В частности, украинские военные недавно прибыли в Данию для участия в совместных учениях по противодействию ударным БпЛА. Это, по мнению Гнатова, укрепляет совместимость с армиями НАТО и демонстрирует, что Украина может быть не только реципиентом помощи, но и партнером, способным передавать собственный опыт.

"Как видим, Украина не только реципиент помощи - нам есть что дать взамен европейским партнерам. И это важно знать и понимать", - подчеркнул он.

