Росія намагається тиснути на НАТО та Європу, використовуючи провокації, - начальник Генштабу Гнатов

Росія намагається загострити ситуацію як на полі бою в Україні, так і в Європі, здійснюючи тиск на партнерів, щоб продемонструвати безперспективність підтримки України.

Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Гнатов зазначив, що спільні стратегічні навчання РФ "Запад-2025" мали на меті показати силу країнам НАТО. Пізніші порушення повітряного простору європейських держав безпілотниками та російськими винищувачами були передбачуваною "грою на підвищення ставок" для перевірки реакції блоку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні - це спроба Росії погрожувати всім нам, - прем’єрка Данії Фредеріксен

"Військовий аспект цих провокацій - перевірка готовності системи ППО на східному фланзі НАТО, бо від РФ можна очікувати будь-яких провокацій, і потрібно бути готовим до спільної рішучої відповіді на дії агресора", - наголосив начальник Генштабу.

За його словами, Україна вже ділиться з партнерами досвідом протидії дронам. Зокрема, українські військові нещодавно прибули до Данії для участі у спільних навчаннях із протидії ударним БпЛА. Це, на думку Гнатова, зміцнює взаємосумісність із арміями НАТО та демонструє, що Україна може бути не лише реципієнтом допомоги, а й партнером, здатним передавати власний досвід.

"Як бачимо, Україна не лише реципієнт допомоги - нам є що дати взамін європейським партнерам. І це важливо знати та розуміти", - підкреслив він.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!