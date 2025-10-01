РУС
Украина получила еще 4 млрд евро от ЕС за счет замороженных активов РФ.

Украина получила 4 млрд евро за счет замороженных активов РФ.

Сегодня, 1 октября, Украина получила транш от ЕС объемом 4 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в целом, в рамках инструмента ERA Минфин уже привлек от Европейского Союза 14 млрд евро, из предусмотренных 18,1 млрд евро. Ожидается, что остальные средства от ЕС Украина получит до конца 2025 года.

Привлеченное финансирование может быть направлено на приоритетные расходы госбюджета в социальной сфере, военной и на восстановление.

"Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим предоставителем прямой бюджетной помощи Украине - 62,5 млрд евро. Средства ERA стали важным инструментом обеспечения бюджетных потребностей в 2025 году. Благодарен Еврокомиссии за понимание потребностей Украины и проактивную позицию в этом вопросе. Дальнейшее использование замороженных активов РФ для нужд Украины остается на повестке дня встреч с европейскими коллегами", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Справочно

Механизм стран-членов G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) объемом до 50 млрд долларов США предусматривает направление Украине кредита, который погашается за счет доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.

В 2024-2025 годах страны G7 и ЕС уже предоставили Украине почти 28 млрд долларов США финансирования в рамках ERA.

