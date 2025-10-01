Україна отримала ще 4 млрд євро від ЄС за рахунок заморожених активів РФ

Сьогодні, 1 жовтня, Україна отримала транш від ЄС обсягом 4 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Як зазначається, загалом, у межах інструменту ERA Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 14 млрд євро, із передбачених 18,1 млрд євро. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримає до кінця 2025 року.

Залучене фінансування може бути спрямовано на пріоритетні видатки держбюджету у соціальній сфері, військовій та на відновлення.

"Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – 62,5 млрд євро. Кошти ERA стали важливим інструментом забезпечення бюджетних потреб у 2025 році. Вдячний Єврокомісії за розуміння потреб України та проактивну позицію у цьому питанні. Подальше використання заморожених активів рф для потреб України залишається на порядку денному зустрічей з європейськими колегами", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Довідково

Механізм країн-членів G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) обсягом до 50 млрд доларів США передбачає спрямування Україні кредиту, який погашається за рахунок прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

У 2024-2025 роках країни G7 та ЄС вже надали Україні майже 28 млрд доларів США фінансування в рамках ERA.